Около 68 тысяч заявок на запись в кружки и секции подали в Подмосковье за неделю

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Как рассказали в ведомстве, за неделю жители подали около 68 тысяч заявок на запись в кружки и секции, 23,3 тысячи - на получение выписки из домовой книги, 16,3 тысячи на оформление социальных карт. Также 10,3 тысяч заявлений поступило на карты «Стрелка» и 6,7 тысячи на получение субсидии на оплату ЖКУ.

Получить госуслуги в Подмосковье жители могут в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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