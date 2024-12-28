28 декабря 2024, 15:34

Около 6500 автобусов выйдут на линию в Одинцове в новогодние праздники

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В расписание общественного транспорта Подмосковья внесли изменения, чтобы жители и гости региона могли комфортно передвигаться в праздники. Всего на маршруты выйдут 6500 автобусов, среди которых 4500 будет обслуживать компания «Мострансавто».

С 28 по 31 декабря транспорт будет курсировать по расписанию буднего дня, а с 1 по 8 января перейдет на субботний график. Особое внимание уделили ночному времени: в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января автобусы будут работать до трех часов утра, чтобы все желающие смогли добраться домой после праздничных мероприятий.

Электрички также будут ходить по специальному расписанию. С 28 декабря поезда Центральной пригородной пассажирской компании, Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и Московской железной дороги будут следовать по графику пятницы, с 29 декабря по 7 января - по субботнему расписанию, 8 января - по воскресному, а 9 января - по графику понедельника. Кроме того, с 27 декабря по 9 января на маршруты выйдут дополнительные поезда, чтобы обеспечить комфорт пассажиров.

Для удобства жителей столичного региона в ночь с 31 декабря на 1 января, а также с 6 на 7 января продлят время работы Московских центральных диаметров. Пассажиры смогут воспользоваться этим видом транспорта до трех часов ночи, что особенно актуально для тех, кто планирует посетить праздничные мероприятия или вернуться домой после встречи Нового года.

Одинцово Автобусы Водители
28 декабря 2024, 15:46
Новый детский сад «Космос» открыли в Щелкове
МинстройМО
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Открытие нового детского сада состоялось на Школьной улице в Щелкове. Уже в январе здесь примут детей, о чем сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В детсаду создадут 11 групп для детей от 1,5 до семи лет. В здании установили все самое современное и необходимое для комплексного развития детей.

Во дворе расположены девять площадок для игр и одна большая площадка для занятий спортом. Установлены теневые навесы и игровые комплексы, выполнено благоустройство.

В детском саду ребята смогут заниматься в театральной студии. И именно в этом садике - впервые в Щелкове - запустят российское детско-юношеское движение «Юнармия для дошкольников». Раньше в него принимали только школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 14 новых школ в 2025 году. Большое внимание также уделят капитальному ремонту.

Детские сады Щелково
28 декабря 2024, 15:45
Глава Дмитрова поздравил с Новым годом коллективы спортивных учреждений
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Руководитель муниципалитета Иван Курданин в преддверии праздника поздравил воспитанников и сотрудников спортивных учреждений Дмитрова. Он также вручил награды отличившимся в 2024 году тренерам и спортсменам.

Почетными грамотами Министерства спорта России наградили заместителя директора спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Елену Крупенину, тренеров этого же спортивного учреждения Ольге Муриной и Андрею Ананьеву. Студенту Дмитровского техникума, члену сборной Подмосковья по футболу Данилу Петрову Иван Курданин вручил благодарственное письмо министра спорта региона.

Глава Дмитровского округа также наградил благодарственными письмами коллективы спортивных учреждений и их сотрудников. Иван Курданин пожелал спортсменам обойтись в наступающем году без травм. «Ставьте себе высокие задачи, дерзайте и достигайте их. А мы всегда поддерживали спорт и будем это делать», - подчеркнул руководитель муниципалитета.

Спортсменов также поздравила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. Она вручила удостоверение мастера спорта воспитаннику отделения тенниса на колясках спортшколы «Динамо-Дмитров Алексею Елисееву.

Спортсмены Новый год Дмитров
28 декабря 2024, 15:31
Лицей № 4 в Дмитрове отметил 20-летие
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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На праздник в честь юбилея пришли педагоги и выпускники учебного заведения, родители учеников и почетные гости. Первым лицей поздравил глава городского округа Иван Курданин.

Торжественное мероприятие открылось гимном лицея в исполнении школьного хора. Зрителям показали видеоряд, посвященный истории образовательного учреждения. Директор лицея Елена Громова поздравила коллектив и поблагодарила его за верность профессии и неустанный труд. Она напомнила, что лицей № 4 в прошлом учебном году попал в сотню лучших общеобразовательных учреждений Подмосковья.

Депутат Московской областной думы Марина Шевченко и начальник управления образования администрации округа Татьяна Малинникова наградили учителей почетными грамотами за их вклад в развитие образования в регионе.

Для гостей праздника выступил вокальный ансамбль педагогов с зажигательной песней. Зрители также увидели новогодний мюзикл «Аленький цветочек», который поставила театральная студия лицея.

Школы Дмитров Образование
28 декабря 2024, 15:28
Свыше 150 занятий по электробезопасности провели в школах Подмосковья с января
мособлэнерго
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Сотрудники компании «Мособлэнерго» провели свыше 150 занятий в школах Подмосковья с начала года. Детям рассказали о безопасном обращении с электроприборами. Уроки посетили более трех тысяч человек.

Уроки по электробезопасности посетили порядка трех тысяч учащихся с пятого по седьмой классы. Для них провели тематические лекции, где рассказали об основах и принципах работы электросетей. Им напомнили о правилах поведения вблизи энергообъектов, а также о первой помощи при ударе током.

Особое внимание уделили профилактике несчастных случаев вблизи опор ЛЭП и электрических подстанций.

Специалисты \"Мособлэнерго\" ежегодно проводят такие уроки в школах. За 10 лет на их занятиях побывали свыше 20 тысяч детей.

Школы Школьники

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