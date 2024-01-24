24 января 2024, 08:50

Около 600 спортсменов приняли участие в лыжных гонках в Подольске

Телеканал «360»
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Соревнования «Подольская лыжня» объединили 600 спортсменов из 12 городов Подмосковья. Среди них 200 участников представляли Подольскую школу по лыжным гонкам.

Традиционную лыжную гонку провели в округе в 40-й раз при поддержке администрации округа в память председателя спортивного комплекса «Космос» Нины Федотовой, а также тренеров по лыжному спорту Виктора Сафронова и Александра Ефимова. Маршрут проходил по благоустроенной лыжероллерной трассе в Дубровицком лесу.

«Люди слышали, что Дубровицкий лес благоустроили. Уверен, что в такую солнечную погоду соревнования у нас пройдут отлично, на высоком уровне и все получат море позитивных эмоций», - сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Вячеслав Назаров.

Забеги разделили по возрастным категориям. Открывали соревнования мальчики 2012–2013 года рождения. Только в этой группе почти 80 человек. Среди зрителей за своего сына болела мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Наталья Ильина.

Награды подготовили не только для призеров, но также для самых юных и самых взрослых участников. Один из них Александр Зеленов. В свои 73 года мужчина проводит лыжные тренировки каждую субботу.

Праздник спорта в Дубровицком лесу провели в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Подольск
24 января 2024, 09:47
Главный ревматолог Подмосковья рассказала об опасном послековидном синдроме у детей
ники детства
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Переболевшие коронавирусом дети могут страдать от постковидного синдрома, при котором поражаются внутренние органы: сердце, головной мозг, легкие и кишечник. Об опасности такого состояния рассказала главный ревматолог Подмосковья Юлия Котова.

При мультисистемном воспалительном синдроме иммунная система ребенка начинает атаковать сам организм, вырабатывая цитокины, рассказала Юлия Котова.

«В какой-то момент они начинают вести себя бесконтрольно, уничтожая все на своем пути. Сейчас в Московской области более 100 детей с МПВС и это немало. В группе риска дети 10-12 лет со склонностью к полноте», - сказала она.

Заранее определить, будет ли у ребенка такая реакция на болезнь, нельзя, а из-за того, что коронавирус может протекать бессимптомно, синдром легко спутать с другими патологиями - васкулитом и микротромбозом.

«Симптомы МПВС: лихорадка, повышение температуры до 40 градусов, которая ничем не сбивается, слабость, ломота в мышцах. Серьезный признак заболевания - красная сыпь и красные склеры глаз из-за обширного внутреннего воспаления. Многие дети жалуются на боли в животе. При всех этих симптомах, особенно если в доме есть коронавирус или был контакт с кем-то, кто им переболел, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», - добавил ревматолог.

Избежать тяжелых последствий помогает вакцинация.

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Дети Врачи Коронавирус в Московской области
24 января 2024, 09:36
Спортивную экстрим-зону обустроили в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде
Министерство благоустройства Московской области
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Открытие экстрим-зоны в парке «Скитские пруды» города Сергиев Посад состоялось в прошлом году. Благоустройство провели благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В парке „Скитские пруды“ жители и гости Сергиева Посада любят отдыхать целыми семьями. После того, как тут появились скейт-парк и памп-трек, сюда потянется и молодежь, потому что занятия экстремальными видами спорта сейчас очень популярны», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Площадка состоит из скейт-парка площадью 350 квадратных метров и памп-трека площадью 750 «квадратов». Между ними расположилась общественная зона со скамьями. Здесь есть информационные стенды, урны, велопарковки. Для комфортного катания экстремалов вечером установили опоры освещения.

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Благоустройство Сергиев Посад Парки
24 января 2024, 09:29
Новая спортивная зона появилась в парке «Дубки» в Наро-Фоминске
Министерство благоустройства Московской области
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Новую спортивную зону открыли в поселке Калининец под Наро-Фоминском. Она появилась в парке культуры и отдыха «Дубки».

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь новой зоны составила шесть квадратных метров. Там установили безопасное покрытие, удобное для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол, а также для катания на коньках зимой.

«Теперь тут можно не просто гулять, но и комфортно заниматься спортом. Здесь построили универсальную спортивную площадку с местами для зрителей, проложили удобную дорожку, которую в зимнее время можно использовать как лыжню. Мы рассчитываем, что благодаря появлению в Подмосковье таких благоустроенных спортивных зон количество приверженцев здорового образа жизни будет расти», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Рядом с площадкой появились трибуны для зрителей, а также пункт проката с раздевалкой и туалетом. На территории обустроили дорожку, которая зимой будет работать как лыжная трасса.

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Наро-Фоминск Отдых Благоустройство Парки
24 января 2024, 09:29
Экотропу и лыжную трассу обустроили в лесопарке в Лобне
Министерство благоустройства Московской области
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Лобненский лесопарк благоустроили в 2023 году. Там обустроили экотропу, лыжную трассу, установили детскую и спортивную площадки и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь лесопарка составила 22 гектара.

На территории обустроили пешеходные дорожки общей протяженностью 3,4 километра, а также вело-лыжную трассу и эко-тропу. В лесопарке появились детская и спортивная площадки, места для тихого отдыха, пункты проката, кафе, а также системы освещения и видеонаблюдения.

«Лобненский лесопарк открылся после благоустройства в 2023 году. Здесь были смонтированы входные группы, установлен павильон проката и туалетный модуль, проложена дорожно-тропиночная сеть. Надеемся, жители оценят нашу работу и лесопарк станет любимым местом для прогулок и занятий спортом», - сказал глава министерства Михаил Хайкин.

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Благоустройство Лобня

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