08 августа 2024, 17:24

Около 600 пар зарегистрировали брак 8 августа в Подмосковье

Министерство социального развития Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости

Около 600 пар поженились в Подмосковье в красивую дату 08.08.2024. Такие даты пользуются большим спросом, несмотря на будний день, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Парки Подмосковья выбрали почти 30 пар. Важно отметить, что в регионе можно выбрать для регистрации брака абсолютно любую площадку - от стильной вечеринки до семейного торжества в частном доме, например», - прокомментировала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Также ожидается, что многие захотят связать себя узами брака 24 августа - в зеркальную дату. Напомним, пары могут организовать регистрацию брака на свежем воздухе, пока позволяют погодные условия. Площадку можно выбрать на портале.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Брак
08 августа 2024, 18:10
Разметку на пешеходных переходах возле школ в Серпухове обновят к сентябрю
Читайте нас в: Google Новости
С 1 сентября тысячи жителей Серпухова снова отправятся в школы и детские сады. В преддверии этого важного события в городе проводятся работы по обновлению пешеходных переходов вблизи учебных заведений.

Сейчас более 50% работ завершены, и к началу учебного года планируется обновить пешеходные переходы у 45 образовательных учреждений. В рамках подготовки осуществляется нанесение разметки, установка новых дорожных знаков и светофоров, что обеспечит безопасность детей на пути в школу.

Кроме того, в Большом Серпухове появится современная система умного пешеходного перехода SmartLight. Это устройство будет предупреждать водителей о нахождении пешеходов на переходе. Новые системы установят на пересечении улиц Ворошилова и Калужская, а также в Протвино на улице Южная, 5.

Для повышения безопасности дорожного движения также установят светофор на перекрестке улицы Горького и улицы Подольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Дороги Школьники
08 августа 2024, 18:06
Более 27 тысяч газонов привели в порядок в июле в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Читайте нас в: Google Новости
Более 13 квадратных километров травы на газонах скосили в Подмосковье в июле. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как пояснили в ведомстве, за прошлый месяц специалисты привели в порядок более 27 тысяч газонов по всему региону.

Больше всего объектов обработали в Балашихе, Химках и Коломне.

В Министерстве подчеркнули, что косить можно только сухую траву, высота газона не должна превышать 20 сантиметров, а использование триммеров разрешается только в труднодоступных местах.

Оставить заявку на покос можно в своей управляющей компании.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Химки Правила Работа Балашиха Мусор
08 августа 2024, 18:05
Финальный этап ремонта поликлиники на улице Строителей начался в Шатуре
Даниил Коблов
Читайте нас в: Google Новости
Отделку помещений завершат в поликлинике Шатуры в ближайшее время. Рабочим останется благоустроить прилегающую территорию. Затем объект начнут готовить к сдаче.

Детская поликлиника переедет в здание на улице Строителей. Сейчас рабочие заканчивают там отделку помещений.

«Детская поликлиника, которая в настоящее время переоборудуется в бывшем здании отделении переливания крови, находится в высокой стадии готовности. Мы оцениваем этот объект как успешный. Сдаем мы его приблизительно на 40 дней ранее контрактного срока для того, чтобы можно было приступить к ремонту следующего здания поликлиники», - сказал заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов.

После сдачи объекта подрядчик приступит к работам в медучреждении на Интернациональной. Таким образом, врачи поликлиники будут принимать пациентов сразу по двум адресам в разных частях города.

Также рядом обустроят детские площадки с навесом для колясок и подъемник для маломобильных пациентов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поликлиники Шатура Ремонтные работы
08 августа 2024, 18:05
Полицейские Лобни провели зарядку с участниками клуба «Активное долголетие»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники полиции городского округа Лобня с заместителем председателя Общественного совета Викторией Канахиной организовали встречу с участниками клуба «Активное долголетие». Они совместно провели мероприятие в рамках акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника.

Пенсионеры приняли участие в утренней разминке, где полицейские продемонстрировали простые упражнения, которые помогут оставаться бодрыми и энергичными на протяжении всего дня.

Оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Кирилл Кабаев также провел информативную беседу о видах мошенничества, которые могут угрожать пожилым людям. Он подчеркнул важность перепроверки информации перед проведением финансовых операций через банк.

Виктория Канахина призвала пенсионеров быть внимательными и осторожными, поделилась несколькими реальными случаями мошенничества и представила статистику по этому вопросу. В завершение встречи участникам вручили информационные памятки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Полиция Активное долголетие

Новости по теме