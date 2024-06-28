Около 600 ординаторов МОНИКИ имени Владимирского в этом году сдали госэкзамены

Администрация городского округа Мытищи организовала встречу жителей микрорайона Пироговский и жилых кварталов «Афродита» и «Пироговская Ривьера» с представителями министерства транспорта Московской области. Главной темой обсуждения стало развитие транспортной инфраструктуры, учитывая неоднократные жалобы жителей на загруженность дорог и проблемы в работе пассажирского транспорта.

Директор управления транспорта городского округа Мытищи Арсений Сурояков выразил свою обеспокоенность по поводу текущей ситуации на дорогах в часы пик. Он отметил, что проблемные участки Осташковского и Пироговского шоссе уже в процессе реконструкции и по завершении основных работ дорожная ситуация заметно улучшится.

Завершение ремонта запланировано на четвертый квартал текущего года. После этого начнутся проектные работы по благоустройству дорожной инфраструктуры.

Заведующая отделом организации дорожного движения Минтранса Юлия Андреева поделилась деталями предстоящих изменений и рассказала, что в проекте планируется перенос остановочных пунктов и пешеходного перехода для улучшения доступности и безопасности транспортного потока.

Отметим, что встреча стала важным шагом к решению давних проблем транспортной инфраструктуры в указанных районах, а жители выразили надежду на скорое исполнение всех запланированных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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