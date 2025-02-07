Около 60 жителей Ленинского округа вступили в клуб «Активное долголетие»

Приоритетными направлениями занятий для старшего поколения остаются скандинавская ходьба, физическая культура, цигун, йога, экскурсии и творчество.

Заведующая отделением активного долголетия КЦСОР «Домодедовский» Александра Ульвис отметила, что большинство пенсионеров выбирают спортивные активности для поддержания здоровья. В этом году участников клуба возили на выставку «Создавая будущее» в Москве и в Красногорск. «В феврале планируется еще четыре экскурсии по Московской области и одна - в Государственный архив кинофотофонодокументов», - рассказала Александр Ульвис.

Участники проекта «Активное долголетие» из Ленинского округа примут участие в областном фестивале English theatre, где представят две постановки на английском языке. А осенью состоится областной конкурс «Голос Подмосковья», посвященный военным годам и исполнению патриотических песен», «Долголеты» трижды в неделю занимаются фитнесом и посещают творческие занятия. Самому возрастному участнику проекта, который осваивает искусство вокала, исполнилось 94 года.

«Активное долголетие» приглашает женщин в возрасте от 55 лет и мужчин старше 60 лет присоединиться к клубу. Все занятия для жителей Подмосковья бесплатные.