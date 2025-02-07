07 февраля 2025, 16:49

Около 60 жителей Ленинского округа вступили в клуб «Активное долголетие»

Пресс-служба администрации Ленинского г.о.
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С начала текущего года участниками проекта «Активное долголетие» стали еще около 60 жителей округа. Ежегодно число «долголетов» в муниципалитете увеличивается на тысячу.

Приоритетными направлениями занятий для старшего поколения остаются скандинавская ходьба, физическая культура, цигун, йога, экскурсии и творчество.

Заведующая отделением активного долголетия КЦСОР «Домодедовский» Александра Ульвис отметила, что большинство пенсионеров выбирают спортивные активности для поддержания здоровья. В этом году участников клуба возили на выставку «Создавая будущее» в Москве и в Красногорск. «В феврале планируется еще четыре экскурсии по Московской области и одна - в Государственный архив кинофотофонодокументов», - рассказала Александр Ульвис.

Участники проекта «Активное долголетие» из Ленинского округа примут участие в областном фестивале English theatre, где представят две постановки на английском языке. А осенью состоится областной конкурс «Голос Подмосковья», посвященный военным годам и исполнению патриотических песен», «Долголеты» трижды в неделю занимаются фитнесом и посещают творческие занятия. Самому возрастному участнику проекта, который осваивает искусство вокала, исполнилось 94 года.

«Активное долголетие» приглашает женщин в возрасте от 55 лет и мужчин старше 60 лет присоединиться к клубу. Все занятия для жителей Подмосковья бесплатные.

Пенсионеры Активное долголетие Ленинский округ
07 февраля 2025, 16:57
Жители Подмосковья приобрели более 5,6 тыс. тонн сахара в январе
Пресс-служба Минсельхозпрода Московской области
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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что за прошлый месяц жители региона купили более 5,6 тысячи тонн сахара. Это около 179 тысяч килограмм в день.

На прилавках магазинов сахар представлен в самых разных видах. Это и традиционный сахар-песок, и прессованный, и коричневый. Разные виды удобно брать в путешествия и походы, добавлять в чай. Коричневый сахар имеет более насыщенный вкус и чаще всего используется для приготовления десертов, соусов и маринадов.

В умеренных количествах сахар может быть частью сбалансированного рациона, придавать яркости вкусу употребляемых блюд, поднимать настроение. Однако чрезмерное потребление этого продукта может привести к проблемам со здоровьем.

Сельское хозяйство Продукты
07 февраля 2025, 16:43
Администрация Мытищ проверила содержание дворов на трех улицах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Комиссия из сотрудников администрации Мытищ и профильных служб проверила три адреса. Выявленные замечания устранят в ближайшее время.

Обход организовали на следующих территориях: проспект Астрахова в районе второго и четвертого домов, у дома №19 на улице Колпакова и у дома №10а на улице Щербакова. Проверяли дворы на соответствия нормам Олег Сотник - первый заместитель главы городского округа Мытищи, Андрей Гореликов - председатель окружного Совета депутатов, руководители управлений жилищно-коммунального хозяйства, а также транспорта и дорожного хозяйства. Участие приняли также специалисты муниципального бюджетного учреждения «Лесопарковое хозяйство», руководители управляющих компаний и местные жители.

Результатом обхода стало решение об организации движения транспорта на внутридомовой территории. Представители управляющей компании «Новое Медведково» должны провести собрание собственников многоквартирных домов № 2, 4 и 6 по проспекту Астрахова до 27 февраля. Также необходимо принять решение об обновлении детского игрового комплекса на площадке у дома № 10А на улице Щербакова.

Такие обходы проходят в разных локациях городского округа Мытищи регулярно. Подробную информацию можно найти в официальных социальных сетях администрации городского округа Мытищи.

Мытищи Депутаты
07 февраля 2025, 16:40
Кошачий приют в Химках нашел хозяев для 180 кошек в 2024 году
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Сотрудники приюта и активисты Химок помогли бездомным животным обрести хозяев. Всего за 2024 год в новый дом отправились 183 котов и кошек.

Кошачий приют в Химках открыли 10 лет назад. Сейчас здесь живет более 100 животных разного возраста, окраса и характера. Породистые животные и «дворняжки» дружны и всегда рады гостям.

Каждая кошка со своей историей, но все они мечтают найти любящих и заботливых хозяев. Сотрудники приюта заботятся о питомцах: кормят, лечат и создают комфортные условия для их пребывания. Ежемесячно около 15 животных находят новый дом.

Желающие забрать питомца предварительно должны пройти необходимое собеседование.

Помимо этого, в Химках работает котокафе. Благодаря ему дом уже обрели более 100 животных. Сегодня в заведении проживает свыше 30 пушистых и все они по праву считаются его сотрудниками. Забрать понравившуюся кошку отсюда может любой желающий также после заполнения специальной анкеты и прохождения собеседования.

Химки Животные
07 февраля 2025, 16:38
Профориентационный фестиваль для школьников прошел в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел во Дворце культуры «Яуза». Он объединил более 250 школьников округа.

Участникам фестиваля рассказали о будущих профессиях. Они попробовали себя в роли химиков, дизайнеров, поваров и электриков. Педагоги из разных учебных заведений провели обучающие тренинги.

«Мы представляем сегодня Мытищинский машиностроительный завод. На нашем мастер-классе ребята смогли испытать свои силы в заточке режущего инструмента и узнали о деятельности предприятия и его привилегиях»,- отметила начальник отдела по обучению и развитию персонала Светлана Челнокова.

Больше всего школьников заинтересовала специальность «Рабочий зеленого хозяйства», которую представил Сергиево-Посадский социально-экономического техникум. Она дает возможность работать в сфере ландшафтного дизайна. Ученикам показали, как ухаживать за растениями и правильно создавать зеленые зоны с помощью современных технологий.

Дети Мытищи Образование

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