Около 60 тонн моркови собрало фермерское хозяйство в Можайске

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Ферма является семейным предприятием. Оно держится на плечах трех человек. Однако в период сбора урожая фермеры нанимают сезонных рабочих для работы на складе.

В этом году аграриям повезло с погодой. Теплые осенние дни позволили комфортно и без спешки убрать овощи с полей.

«Администрация выделила новые земли, и так получилось, что два новых сорта мы пошли на новую землю, хорошо отдыхавшую. Для первого года она очень хорошо себя проявила», - сообщил владелец хозяйства Геннадий Калинин.

Кроме моркови в хозяйстве выращивают картофель. В этом году его убрали рекордно быстро.

«Картофель мы убрали. Мы в этом году прям рекордно быстро убрали. Урожайность у нас средняя», - добавил Калинин.

Весь урожай овощей фермеры из Павлищева поставляют в социальные учреждения Москвы и области по контракту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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