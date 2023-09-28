Около 60 предпринимателей Подмосковья окончили курсы по продажам на маркетплейсах

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Образовательный курс «Продажи на маркетплейсах» завершился в Московской области. Обучение прошли около 60 представителей бизнеса региона. Программу организовали центр «Мой бизнес » Московской области и «Деловая среда » Сбера.

Спикерами выступили представители крупных торговых электронных площадок. Учащимся рассказали, как выходить на маркетплейсы и продвигать свой бизнес. Они также изучили способы увеличения объема продаж, правовые взаимоотношения с поставщиками и многое другое.

После окончания курса предприниматели получили сертификат о прохождении программы, доступ к онлайн-лекциям, чек-листы и дополнительные материалы от спикеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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