24 июля 2024, 12:39

Около 60 электроподстанций ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

Мособлэнерго
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Подмосковные энергетики ввели в эксплуатацию 59 подстанций с начала года по программе повышения надежности электроснабжения потребителей. Всего запланированы строительство и реконструкция 69 электроустановок.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, больше всего подстанций установили в Истре - девять штук, Наро-Фоминске - восемь, Красногорске - шесть подстанций.

С начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» заменили 418 опор и 55 километров проводов на воздушных и кабельных линиях электропередачи. Реконструировали и построили 65,7 километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

«В прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом - в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», - пояснил вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Наро-Фоминск Истра Электричество Строительство Работа
24 июля 2024, 13:08
Еще 20 домов капитально отремонтируют в Чехове до конца года
Дмитрий Алексеенко
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До конца 2024 года в Чехове планируют капитально отремонтировать 20 многоквартирных домов. Об этом сообщили в управлении ЖКХ администрации округа.

В городе приведут в порядок инженерные сети на Новослободской улице и улице Полиграфистов, а также в двух домах на улице Чехова. В сельской местности внутридомовые коммуникации обновят в селе Новый Быт.

Лифты заменят только в многоэтажных жилых зданиях на улице Дружбы, улице Чехова и на улице Полиграфистов. Помимо этого, кровли капитально отремонтируют в селе Шарапово, а фасады улучшат в Чехове и в селе Новый Быт.

На данный момент обновляется фасад дома № 37 на улице Ильича. Улучшается не только вид здания, но и его теплоизоляция.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов
24 июля 2024, 13:04
Более 2 тысяч километров дорог обработали от борщевика в Подмосковье с начала лета
Пресс-служба Минтранса МО
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Специалисты завершают четвертый цикл работ по летнему содержанию муниципальных и региональных дорог в Подмосковье. Уже ликвидировали более двух тысяч километров борщевика и скосили траву вдоль 26 тысяч километров придорожных полос.

Как рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, рабочие завершают восстановление дорожной разметки.

«Обновили порядка 10 тысяч пешеходных переходов и почти 11 тысяч километров линейной разметки, при этом на региональных дорогах восстановлено почти 3,3 тысячи переходов и восемь тысяч километров линейной разметки», - добавил Гержик.

Кроме того, специалисты вымыли свыше тысячи километров ограждений, пять тысяч километров тротуаров и более 25 тысяч - проезжей части, а также очистили больше 29 тысяч километров полос отвода от мусора и несанкционированных свалок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Работа Мусор
24 июля 2024, 13:03
Велогонка CyclingRace пройдет в Рузе 3 и 4 августа
CyclingRace
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Руза впервые примет соревнования по велосипедному спорту в рамках международной серии CyclingRace. В Минспорте Подмосковья рассказали, что гонки пройдут 3 и 4 августа.

3 августа пройдут индивидуальная велогонка на 16 километров и шоссейная гонка на такую же дистанцию.

4 августа любители велоспорта смогут выбрать подходящий для себя формат участия и длину дистанции от 30 до 150 километров.

​Регистрация на все гонки открыта, подать заявку и узнать подробности можно на сайте cyclingrace.ru.

​Попробовать свои силы в заездах может любой желающий - участников распределят по категориям в зависимости от возраста, пола и уровня подготовки.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил о возвращении Дмитрия Абаренова в Минспорт Подмосковья. Ему в задачу поставили подготовить отчет о статусе всех физкультурных объектов, которые реконструируют или строят в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Работа Мусор
24 июля 2024, 12:54
Воскресенское предприятие обновило оборудование в ремонтно-механическом цехе
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Филиал «Воскресенские минеральные удобрения» объединенной химической компании «Уралхим» обновляет оборудование в ремонтно-механическом цехе. Современные установки помогут обрабатывать детали с более высокой точностью.

Ремонтно-механический цех использовал устаревший карусельный станок марки 1М553. После - здесь появится современная, более точная установка. Она позволит быстрее производить ремонты и изготавливать качественное технологическое оборудование.

Предприятие внимательно относится к качеству оснащения. Его регулярно совершенствуют. На территории проводятся ремонтные работы в цехах, что позволяет создавать комфортные условия для сотрудников объединенной химической компании «Уралхим».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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