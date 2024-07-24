Около 60 электроподстанций ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, больше всего подстанций установили в Истре - девять штук, Наро-Фоминске - восемь, Красногорске - шесть подстанций.

С начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» заменили 418 опор и 55 километров проводов на воздушных и кабельных линиях электропередачи. Реконструировали и построили 65,7 километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

«В прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом - в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», - пояснил вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин.

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