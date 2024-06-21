Около 6 тысяч домов Подмосковья подключили к газу с начала года

Планируется, что до конца года будет построено еще 800 километров сетей. В рамках президентского проекта газом обеспечены дома 315 тысяч жителей из 2812 населенных пунктов региона. Все населенные пункты, участвующие в программе социальной газификации, отмечены на интерактивной карте.

Вице-губернатор Московской области и министр энергетики региона Евгений Хромушин подчеркнул, что программа социальной газификации стала самым крупным проектом по газификации в России.

«На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 52,7 тысячи домовладений. В 2024 году планируем выполнить 20 тысяч пусков газа, а это значит, что еще 60 тысяч жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», - указал Хромушин.

Для удобства подключения к газу рекомендуется заключить комплексный договор с Мособлгазом, включающий в себя проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, техническое обслуживание газового оборудования и поставку газа. В регионе также действуют льготы для подключения к газу, заявку можно подать на портале госуслуг.

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