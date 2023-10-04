Около 6,6 тысячи объектов неиспользуемой недвижимости вовлекут в Подмосковье в хозоборот
Порядка 6,6 тысячи объектов недвижимости вовлекут в хозяйственный оборот по поручению губернатора. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.
«В работу по выявлению неиспользуемой недвижимости, которая может быть вовлечена в оборот, активно включились все городские округа. За небольшой период времени уже осмотрено более 32 тысяч объектов. Сейчас насчитываются сотни гектаров земли и имущества, пустующие по много лет», - рассказала министр Наталья Адигамова.
Всего в Подмосковье предстоит обследовать 49 304 объекта муниципальной недвижимости.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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