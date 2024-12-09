Около 530 тыс жителей Подмосковья скачали приложение «Госуслуги.Дом»

Основные запросы в приложении включают оплату жилищно-коммунальных услуг, получение информации о плановых работах и аварийных ситуациях, участие в голосованиях по общедомовым вопросам и передачу данных с квартирных счетчиков.

«Мобильное приложение „Госуслуги.Дом“ является одной из цифровых площадок, на которой собственники могут принять участие в электронном голосовании с использованием системы ГИС ЖКХ. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

В 2024 году Подмосковье заняло первое место в номинации «Лидер по привлечению пользователей», став регионом с наибольшим числом граждан, использующих сервис для решения вопросов, связанных с содержанием многоквартирных домов.