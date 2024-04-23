Около 500 ям ликвидировали на дорогах Дубны и Дмитрова за неделю

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В Дмитрове отремонтировали ямы на Промышленной улице, в поселке Деденево устранили дефекты на улицах Заводской, Кооперативной и Советской. Отремонтировали также асфальт в Яхроме.

В Дубне работы выполнили на Новом шоссе.

Ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».