Около 500 семей из Сергиево-Посадского округа получили экстренную соцпомощь с начала года

Как сообщили в Министерстве социального развития Московской области, граждане могут обратиться за экстренной помощью, если попали в трудную жизненную ситуацию, например, получили инвалидность, остались без работы или попросту не могут сами за собой ухаживать в силу возраста или болезни.

Кроме того, за получением экстренной социальной помощи могут обратиться люди, оставшиеся без крыши над головой в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров и других чрезвычайных происшествиях.

Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что если человек оказался в трудной жизненной ситуации, он может рассчитывать на выплату до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей для одиноко проживающих граждан.

«В случае повреждения или утраты жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей - одиноко проживающему гражданину», - добавила Людмила Болатаева.

Представители ведомства напоминают, что оформить заявление на получение экстренной социальной помощи можно на регионально портале госуслуг в режиме онлайн. Для этого даже не придется посещать МФЦ. Получить выплату можно раз в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. Он подчеркнул, что в режиме онлайн жители региона могут воспользоваться более чем 230 услугами.

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