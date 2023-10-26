Около 500 рабочих мест появится на универсальном складе товаров в Домодедове
Склад товаров площадью 84 тысяч квадратных метров построят в индустриальном парке «PNK парк Домодедово 2» в Подмосковье. Там смогут получить работу 500 человек. Проект будет сопровождать Центр содействия строительству.
Как рассказали в Минстрое Подмосковья, индустриальный парк находится между федеральными трассами М-2 и М-4. Внутри здания обустроят зоны стеллажного хранения и административно-бытовые секции, а также проведут коммуникации и оснастят необходимой инфраструктурой.
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Склад товаров площадью 84 тысячи квадратных метров построят в индустриальном парке «PNK парк Домодедово 2» в Подмосковье. Там смогут получить работу 500 человек. Проект будет сопровождать Центр содействия строительству.