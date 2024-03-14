Около 500 педагогов Подмосковья посетили слет участников конкурса «Учитель года» в Сергиевом Посаде

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Как рассказали в Минобразования Подмосковья, слет ежегодно проводят на родине победителя конкурса. В прошлом году им стала преподаватель русского языка и литературы из школы № 2 Сергиева Посада Мария Хачатурова.

Участники мероприятия смогли обменяться опытом и посетить мастер-классы. Спикерами стали Дмитрий Лутовинов, Павел Красновид, Григорий Назаров и другие.

Всего на слете провели более 50 открытых уроков и мастер-классов.

В ведомстве добавили, что первый и второй туры конкурса пройдут с 7 по 12 апреля в Серпухове.

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