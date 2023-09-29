Около 500 онлайн-заявок на регистрацию домашних животных подали в Подмосковье за неделю
Жители Подмосковья подали около 500 заявок на регистрацию питомцев за неделю. Сделать это можно онлайн через «Госуслуги».
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, сервис сделал процедуру удобнее и быстрее.
«Сегодня владельцам собак доступен сервис подачи заявки на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Такой способ значительно ускоряет процедуру регистрации. Только за эту неделю подано уже около 500 заявок», - сказал он.
Оформить заявку на регистрацию собаки можно на региональном портале. Для этого нужно заполнить форму, указав паспортные данные, адрес и контакты, а также описать свой животное и приложить фото. После этого нужно записаться на прием в госветклинику и по необходимости установить животному чип.
Регистрация домашних животных стала обязательной с 1 сентября. Процедуру должны проходить собаки старше трех месяцев, для остальных питомцев она проводится по желанию.
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