Около 500 онлайн-заявок на регистрацию домашних животных подали в Подмосковье за неделю

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, сервис сделал процедуру удобнее и быстрее.

«Сегодня владельцам собак доступен сервис подачи заявки на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Такой способ значительно ускоряет процедуру регистрации. Только за эту неделю подано уже около 500 заявок», - сказал он.

Оформить заявку на регистрацию собаки можно на региональном портале. Для этого нужно заполнить форму, указав паспортные данные, адрес и контакты, а также описать свой животное и приложить фото. После этого нужно записаться на прием в госветклинику и по необходимости установить животному чип.

Регистрация домашних животных стала обязательной с 1 сентября. Процедуру должны проходить собаки старше трех месяцев, для остальных питомцев она проводится по желанию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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