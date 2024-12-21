21 декабря 2024, 21:05

Около 500 человек посетили областной праздник «Зимние рекорды» в Подольске

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Спортивный праздник «Зимние рекорды» провели в двух парках городского округа Подольск. На мероприятии побывали около 500 горожан. Жители увидели показательные выступления спортсменов, приняли участие в мастер-классах и зарядке, а также посетили ярмарку.

В парке имени Виктора Талалихина перед гостями праздника выступили фигуристы спортивной школы Олимпийского резерва «Витязь». Гости мероприятия увидели также мастер-класс по хоккею от подольских «Витязей». Все желающие приняли участие в спортивной зарядке под руководством группы «Радость движения».

Организаторы спортивного праздника подготовили для горожан выставку «Олимпийские чемпионы». А в новой фотобудке гости праздника смогли запечатлеть на память самые яркие события праздника. Установка оснащена современным оборудованием, благодаря этому снимки получаются яркими и качественными. Также в фотобудке можно распечатать уже готовые фото из галереи телефона.

Для самых маленьких в парке имени Виктора Талалихина организовали мастер-класс по карате и спортивную интерактивную программу. Также юных гостей мероприятия научили делать медальки из бумаги. А все желающие смогли посетить праздничную ярмарку.

Отметим, что общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» прошло в 80 парках Подмосковья.

Подольск Парки
21 декабря 2024, 20:48
Лучших врачей по итогам 2024 года наградили в Подольске
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Торжественная конференция под руководством главного врача Вардана Геворкяна состоялась в Подольской областной клинической больнице. На мероприятии отметили медиков, которые добились значительных успехов в работе в этом году.

Врачам клинической больницы в Подольске вручили благодарности и благодарственные письма губернатора Московской области, а также почетные грамоты министерства здравоохранения региона. Премию правительства Московской области «Подмосковный врач - 2024» получили 16 медиков округа, из них 10 человек - специалисты Подольской областной клинической больницы. В этом году муниципалитет занял лидирующую позицию по числу врачей, удостоившихся такой премии.

На мероприятии также отметили поликлинику года, ею стало обособленное структурное подразделение № 1 района Межшоссейный. А отделение хирургии на улице Кирова, дом № 38, признали лучшим среди стационарных отделений. В номинации «Прорыв года» победа у отделения эндоскопии.

Ранее врача Сергея Молчанова удостоили медали Луки Крымского. С получением высокой государственной награды руководителя отделения хирургии Подольской областной клинической больницы в Климовске поздравил глава округа Григорий Артамонов. Сергей Молчанов трудится на этой должности уже девять лет. Он приехал в Подольск из Владивостока. Каждый день хирург с более чем 20-летним стажем проводит сложнейшие малоинвазивные операции и спасает жизни людей.

Подольск Здравоохранение Врачи
21 декабря 2024, 20:26
Благотворительная гонка с участием знаменитых лыжников прошла в Подольске
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В лесопарке «Дубовицкий лес» в Подольске состоялась гонка легенд отечественного лыжного спорта «Это все еще я!». К благотворительному забегу присоединились свыше 100 человек из разных округов Подмосковья.

На лыжню вышли такие звездные спортсмены, как Николай Замятов, Наталья Зернова, Александр Завьялов, Светлана Нагейкина, Юрий Борзаковский. Создатель «Лыжни России» и заслуженный тренер России Альберт Вахрушев также принял участие в благотворительном забеге. Разминались участники спортивного мероприятия под руководством советской лыжницы, призера Олимпийских игр, чемпионки мира Маргариты Ачкиной.

Одну из дистанций пробежала 91-летняя Клара Богатова из Подольска. Несмотря на возраст женщина старается не пропускать ни одно спортивное событие в городе.

Глава Подольска Григорий Артамонов поблагодарил собравшихся за активное участие. Особенно он отметил ветеранов спорта.

«Вы являетесь настоящим примером для подражания подрастающему поколению», - подчеркнул руководитель муниципалитета.

Спортсмены Подольск
21 декабря 2024, 16:42
Новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой прошло в Можайске
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Можайск посетили главные герои Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. На Октябрьской площади они показали для горожан праздничное представление с песнями и танцами.

В запряженной лошадьми карете сказочный Дед Мороз и его внучка Снегурочка проехали по центральной улице Можайска, приветствуя жителей. Встречали главных героев праздника на Октябрьской площади дети, мамы, папы, бабушки и дедушки. Там Дед Мороз и Снегурочка показали жителям новогоднее представление. Актеры в ярких костюмах развлекали гостей мероприятия песнями, танцами, вместе с ними водили хоровод вокруг елки.

Все желающие посетили творческие мастер-классы, которые так полюбились юным жителям города.

Дед Мороз со Снегурочкой подарили горожанам сказочную атмосферу праздника, пожелали детям и взрослым счастливого Нового года и Рождества.

Новый год Можайск Дед Мороз
21 декабря 2024, 16:40
Министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов стал членом исполкома РССС
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов присоединился к исполнительному комитету Российского студенческого спортивного союза (РССС). Это произошло по итогам конференции, где был выбран новый президент РССС.

Президентом союза стал Сергей Крюков, возглавляющий Ассоциации студенческого баскетбола и студенческих спортивных клубов. Программа Крюкова предусматривает масштабное развитие студенческого спорта на следующие четыре года.

Абаренов накануне конференции подчеркивал, что необходимо вовлекать в студенческий спорт колледжи и техникумы. Он отметил, что эти учреждения обладают потенциалом в виде спортивной инфраструктуры, многочисленного студенческого контингента и квалифицированного преподавательского состава. По его мнению, создание благоприятных условий для таких образовательных организаций позволит им стать полноправными участниками спортивного сообщества.

РССС является общероссийской общественной организацией, объединяющей 64 отделения в восьми федеральных округах России. РССС был создан в 1993 году по инициативе Госкомспорта, Минобразования и Олимпийского комитета России. Союз стал правопреемником спортивного общества «Буревестник», которое с 1950-х по 1980-е годы объединяло студентов и преподавателей большинства вузов страны.

Спортсмены Студенты

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