Около 50 спортсменов представили Шатуру на соревнованиях по карате за кубок городского округа

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Новый обучающий семинар по теме «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего» стартует в рамках «Урока цифры» 8 апреля. Школьники Подмосковья могут принять в нем участие самостоятельно на сайте до 30 апреля.

Новый урок позволит ребятам узнать о развитии ключевых компетенций цифровой экономики, а также об интересных профессиях в сфере IT. В материале учащимся расскажут о применении квантовых вычислений в современной медицине, новых специальностях в области квантовых технологий и многом другом.

Семинар пройдет в формате видеолекций и интерактивных заданий-тренажеров.

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