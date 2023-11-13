Около 50 километров дорог к приютам для животных отремонтировали в Подмосковье

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, участок Волоколамского в поселке Румянцево и деревне Головино под Истрой. По нему можно добраться до приюта «Лесной». В порядок также привели подъезд к деревне Карцево, где находится фонд «Хаски Хелп». В Пушкино работы повели на дорогу, которая соединяет Ярославское шоссе и Старое Ярославское шоссе. По ней можно проехать в село Рахманово и посетить приют «Велес».

Ремонт также провели возле приютов «Белопес» в Луховицах, «Домик мелкашей» в Люберцах, «Шанс» в Щелкове, «Экология человека», «Зов предков» и «Гав» в Можайске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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