Около 50 импортозамещающих проектов реализовали в Подмосковье за полтора года
Первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский рассказал о создании благоприятного инвестиционного фона в регионе. Он выступил спикером на стратегической сессии «Развитие промышленной кооперации инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС» Национального промышленного конгресса PromSpace.
«1000 проектов на сопровождении постоянно, порядка 450 крупных реализованных ежегодно - это стандартный режим работы подмосковного Мининвеста. График выдерживаем за счет постоянной работы над улучшением инвестклимата и совершенствования механизмов взаимодействия инвесторов и органов власти», - подчеркнул Подлипенский.
По его словам, за полтора года в Подмосковье реализовали 50 импортозамещающих проектов, а еще около 170 находятся в процессе. Он также представил алгоритм реализации инвестпроекта в Московской области. Работа проводится в три шага: подбор площадки, предоставление мер поддержки и само строительство.
Как отметил Подлипенский, практики региона по работе с инвесторами уже показали свою эффективность и были неоднократно отмечены на федеральном уровне.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года».
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