Около 50 импортозамещающих предприятий в химической отрасли появится в Подмосковье

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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, общая сумма инвестиций в проекты составляет 18 миллиардов рублей.

Например, средства направят на реализацию проекта компании АО Фирма «Август». Она занимается разработкой современных средств защиты растений. Отмечается, что предприятие разместит производство на участке, полученном по льготной программе «Земля за 1 рубль».

Еще один проект импортозамещения реализуют в Богородском округе. Компания «ТД „Кудо“» организует там производство строительных герметиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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