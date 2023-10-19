Около 50 человек приняли участие в соревнованиях по зимнему плаванию в Дубне

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В следующем году такой заплыв на Волге вновь пройдет в Дубне.

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Участники должны были проплыть как можно больше метров за 10 минут. Соревнования проводились в личном зачете среди мужчин и женщин. На берегу участников поддерживали болельщики с флагами. Организатором соревнований уже третий год выступает Федерация зимнего плавания Московской области.

«Локация просто космическая: Волга, красивый вид. Мы планируем и летние старты проводить. С каждым годом число участников возрастает и результаты улучшаются», - рассказал организатор соревнований Андрей Замыслов.

Команда из Дубны представила на соревнования 12 человек. Также среди пловцов - жители Московской и Архангельской областей, республики Башкортостан, Иркутска. В этот раз заплыв стал интернациональным: дистанцию преодолели итальянец и грек. Участник из Греции Кириакос Цафарас сказал, что был счастлив, потому что не сошел с дистанции и доплыл до финиша.

Победителем соревнований стала Валентина Зеленкевич. Она за 10 минут проплыла почти 600 метров. Причем для нее этот заплыв стал дебютным.