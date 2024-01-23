Около 50 человек посетили историческую конференцию в музее в Солнечногорске

Основная тема конференции перекликается с современными событиями. Главная цель встречи - вспомнить о том, как народы трудились и воевали бок о бок.

«Сегодня также наши единоверцы в рядах вместе с православными, с представителями других религий защищают интересы нашей страны. Мы говорим о патриотизме, мы говорим о том, что нас всех объединяет. Любовь к нашей родине, ее защита, это безусловно все те факторы, которые мы сегодня будем обсуждать», - подчеркнул муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Темы докладов будут обсуждать на пятничных встречах в мечетях и культурных центрах во всех городских округах Подмосковья.

«Если сказать исторически, то Гитлер и его приспешники главный удар делали на то, что мы многонациональное государство просто развалилось, разбежались по национальным квартирам, а произошло все наоборот - мы сплотились», - отметил председатель Совета ветеранов в Солнечногорске Геннадий Ефимов.

Историки давно пришли к выводу, что сила советского народа и основная сила, что победила в войне тогда - единство и братство советского народа, что не делала различий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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