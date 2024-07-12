Около 5 тысяч юных спортсменов обследовались в НИКИ детства с начала года

Читайте нас в:

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в НИКИ детства можно быстро пройти обследование и получить допуск к тренировкам. По словам руководителя Центра спортивной медицины Дарьи Коледовой, процедура занимает около трех часов.

«В нашем Центре ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Такое полное обследование организма занимает около трех часов», - рассказала она.

Детей принимают педиатр, кардиолог, ортопед, невролог и другие специалисты. При наличии показаний пациентов направляют на дополнительное обследование.

Центр принимает юных представителей сборных команд региона по 160 видам спорта, в том числе по карате, сноубордингу, стрельбе из лука и другим.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».