Около 5 тысяч детей отдохнут в лагерях Подмосковья на весенних каникулах

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, каникулы в школах начнутся 17 февраля. Отдохнуть в лагерях бесплатно смогут дети из семей с низкими доходами и в сложном положении.

«В весенний сезон хорошо проведут время и смогут отдохнуть более 4,5 тысячи ребят. Всего в этом году на оздоровительную кампанию выделено более двух миллиардов рублей», - сказала она.

Для детей в лагерях подготовят комфортные условия. Им предоставят бесплатное питание и досуг.

Узнать больше о работе лагерей жители могут по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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