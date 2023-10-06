Около 5 тысяч человек поучаствовали в военно-историческом фестивале «Прорывъ» в Подмосковье
В Богородском округе прошел военно-исторический фестиваль-реконструкция «Прорывъ», посвященный памяти 209-го пехотного Богородского полка. В мероприятии поучаствовали около пяти тысяч человек, из них порядка 300 задействовали в реконструкции сражения, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.
Фестиваль прошел при поддержке регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами «Хартия». Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику воинам полка в Ногинске. После этого к гостям обратился замглавы округа Сергей Пастухов.
«40 военно-исторических клубов из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья со скрупулезной точностью восстановили и продемонстрировали зрителям фестиваля отдельные ключевые события из героического прошлого 209-го Богородского пехотного полка, происходящие во времена первой Мировой войны», - уточнили в ведомстве.
Организация «Хартия» выступила техническим партнером фестиваля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».
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