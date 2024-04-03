Около 5,9 тысячи новорожденных зарегистрировали в Подмосковье в марте

В марте мальчиков родилось больше, чем девочек. За этот же период на свет появилось более 120 двоен.

Больше всего новорожденных зарегистрировали в отделе № 2 Управления ЗАГС по Ленинскому городскому округу. На втором месте - отдел № 2 Управления ЗАГС по городским округам Щелково и Лосино-Петровский, на третьем - отдел № 1 Управления ЗАГС по Одинцовскому городскому округу и городскому округу Краснознаменск.

Чаще всего детей в марте называли Софиями, Аннами, Василисами, Варварами, Мариями, Александрами, Михаилами, Артемами, Тимофеями и Львами.

Среди самых редких оказались имена Ассоль, Влада, Дорофея, Евфросиния, Степанида, Братислав, Клим, Ной, Панкрат и Харитон. Пять девочек назвали Мартами, а троих мальчиков - Мартинами.

Средний возраст мартовских мам составил 30 лет, а пап - 33 года.

Неделю назад семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.