Около 48 тысяч человек посетили парк Мира в Мытищах за неделю

В Подмосковье волонтеры центра «Мы рядом» отправили 20-тонную фуру с питьевой водой для жителей затопленного Орска. Грузовик с надписью «Доброе дело» выехал во вторник, 9 апреля.

На кадрах - погрузка упаковок с питьевой водой для пострадавших от наводнений орчан. Это первый гуманитарный груз для жителей оренбургского города, но точно не последний.

В Оренбургской области сложилась тяжелая ситуация из-за паводка, в том числе и с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Как сообщили в Роспотребнадзоре, труднее всего в Орске. Жителей уже предупредили, что можно пить только кипяченую или бутилированную воду, а также тщательно мыть овощи и фрукты, но опять же только с кипяченой водой.

Несколько дней назад мэрия Орска сообщила, что волонтеры и депутаты наладили подвоз питьевой воды в пострадавшие районы. Кроме того, в город продолжают поставлять продукты питания.

Ранее волонтер Максим Гаврилин, помогающий эвакуировать людей с затопленных территорий, рассказал, что на помощь пострадавшим пришли жители соседних городов , отправляющие в пункты временного размещения воду, продукты и предметы первой необходимости.