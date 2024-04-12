Около 450 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» выдали семьям с начала года

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в состав набора входят 50 предметов, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и многое другое. Недавно в него добавили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной.

«В Подмосковье родители при рождении ребенка могут выбрать - подарочную коробку „Я родился в Подмосковье“ или выплату в размере 20 тысяч рублей. Только с начала года такие подарки получили 450 малышей, а выплату выбрали более 15 тысяч родителей», - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном отделении ЗАГС.При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого из них.

Узнать больше о системе родовспоможения в региона жители могут по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».