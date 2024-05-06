Около 450 нарушений чистоты устранили в Подмосковье в апреле

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» успешно служит средством контроля за сохранением чистоты и порядка на территории Подмосковья. Она позволяет инспекторам оперативно проверять состояние различных мест, таких как контейнерные, детские игровые площадки, дворы и другие общественные места, без предварительного уведомления.

Например, в Шатуре система обнаружила подтопление территорий, а на улице Академической внимание сотрудников привлекли урны для мусора. Кроме того, инспекторы зафиксировали нарушения на детской площадке у домов № 10, 12 по проспекту Маршала Борзова. Там на объекте оперативно заменили скамейки.

В Воскресенске рабочие убрали листву и закрасили граффити на контейнерной площадке, расположенной рядом с домами № 8, 6 и 4 на улице Кагана. В Домодедово коммунальные службы очистили тротуар в микрорайоне Северный на улице Набережной возле домов № 16, 18 и 20.

Представители ГУСТ Подмосковья отметили, что отсутствие своевременной уборки или локального ремонта может привести к наложению штрафов на ответственные организации. Только в апреле в Подмосковье было выписано 165 постановлений на общую сумму почти в четыре миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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