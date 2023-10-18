Около 45 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности в Подмосковье

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Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что в основе проекта - внедрение единого стандарта работы женских консультаций.

«На сегодняшний день из 74 подмосковных женских консультаций полностью модернизировано в рамках проекта 21 учреждение, еще 14 обновят до конца года», - отметил он.

Проект включает в себя единый вид пространства медучреждения, внедрение речевых модулей, обучение администраторов бесконфликтному общению, создание комфортных зон ожидания и другие аспекты.

Во время беременности за каждой пациенткой закрепляется индивидуальный помощник - он записывает будущую маму на скрининг, напоминает о приемах и отвечает на все интересующие вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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