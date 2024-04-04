Около 45 миллиардов рублей направят на поддержку семей в Подмосковье в 2024 году

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев сообщил, что в 2023 году в регионе родилось 73 тысячи детей. По приросту рождаемости Подмосковье уже несколько лет занимает второе место в ЦФО. Этому способствуют и современные перинатальные центры, и качество медицинских услуг, и меры поддержки семей с детьми.

Сейчас в Подмосковье в 1,2 миллиона семей воспитываются 1,7 миллиона детей.

«За последние 10 лет отчетливо отмечается тенденция увеличения количества многодетных семей - сейчас их 112 тысяч, в них воспитывается 358 тысяч детей», - отметил Голубев.

В этом году регион направит на поддержку семей с детьми 45 миллиардов рублей. Это ежемесячные выплаты, подарки новорожденным, выплаты на школьную форму, бесплатное питание в школьных столовых и другое. Дети до шести лет из многодетных семей также могут бесплатно получить лекарства.

С полным перечнем мер поддержки семей, беременных женщин и детей можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.

Неделю назад семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.