Около 45 миллиардов рублей направят на поддержку семей с детьми в Подмосковье в 2024 году

«В регионе проживает 1,2 миллиона семей, воспитывающих более 1,6 миллиона детей и подростков. На социальные меры поддержки семей с детьми у нас предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей - это льготы и выплаты, а также компенсации», - рассказала министр социального развития Людмила Болатаева.

Помимо федеральной поддержки, семьи с низкими доходами получают региональные льготы и выплаты. Еще, есть единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты на питание и на новорожденного.

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

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