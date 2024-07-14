Около 400 тысяч пожилых людей в Подмосковье вступили в «Активное долголетие»

По его словам, сейчас в Подмосковье действуют 66 клубов «Активного долголетия», а число участников приближается к 400 тысячам человек.

«Для тех, кому нравится активный отдых, мы организовываем скандинавскую ходьбу, полеты на параплане и воздушных шарах, поездки в веревочные парки. А для любителей размеренного времяпрепровождения проводим занятия по дыхательной гимнастике, экскурсии, йогу или пленэры», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что каждый может выбрать себе занятие по душе. А вступить в «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

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