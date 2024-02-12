Около 400 детей посетили образовательные программы по сказкам Пушкина в Солнечногорске

Ребята вместе с наставниками совершили виртуальное путешествие по дороге из Москвы в Санкт-Петербург, погрузившись в творческое наследие поэта. Они разыграли костюмированные сценки с героями сказок Пушкина, читали наизусть отрывки из его произведений и отвечали на вопросы викторины.

«Учреждения культуры городского округа ежегодно проводят памятные акции по популяризации творчества Александра Сергеевича Пушкина. Одними из самых востребованных являются просветительские циклы в „Путевом дворце“, привлекающие большое количество участников», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Музейно-выставочный центр «Путевой дворец» ранее служил почтовой станцией, где неоднократно останавливался Александр Пушкин во время своих поездок по Петербургскому тракту. В наши дни по маршруту путешествий классика можно проследовать в рамках федерального проекта «Государева дорога».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».