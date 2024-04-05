05 апреля 2024, 11:37

Около 400 человек обучили работе с «Умной платежкой» в МФЦ Солнечногорска с начала года

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В многофункциональном центре Солнечногорска провели обучающее занятие для людей старшего поколения по использованию сервиса «Умная платежка». Всего с начала 2024 года обучение по получению электронных услуг и онлайн оплате ЖКУ прошли порядка 400 человек.

Специалисты многофункционального центра рассказали о трех способах онлайн оплаты коммунальных услуг: через приложение банка, «МосОблЕИРЦ» и портал госуслуг.

У цифровых сервисов много преимуществ: отсутствие комиссии, возможность получать бонусы и кешбэк, доступная история всех начислений и оплат. Рассчитаться за коммунальные услуги можно в любое время без очередей и траты времени на личное посещение центров. Специалисты помогают при необходимости установить приложение, зарегистрировать личный кабинет и разобраться, как им пользоваться.

«Московская область - в лидерах по внедрению цифровых услуг. По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева на базе МФЦ проходит обучение для жителей: их знакомят с порталом „МосОблЕИРЦ“ и госуслуг. Люди узнают, как со своих смартфонов можно оплатить коммунальные услуги или записаться на прием. Также на территории городского округа работают мобильные офисы МФЦ, где каждый желающий может воспользоваться компьютером для получения госуслуг», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Занятия по использованию электронных ресурсов в МФЦ проходят еженедельно по согласованию с заявителями в удобное для них время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы. Подать заявление на зачисление ребенка жители могут через «Госуслуги».

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Солнечногорск МФЦ
05 апреля 2024, 11:49
Производители из Мытищ и Иванова договорились о сотрудничестве на встрече в молодежном центре «Импульс»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах состоялась встреча с делегацией Ивановского регионального отделения общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России». Приезд коллег организовали с целью обмена опытом и укрепления партнерских связей между предпринимателями двух регионов. Гостей из Иваново встретил Председатель мытищинского отделения «Опора России» и руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе Мытищи Роман Коробейкин.

Для гостей из Иванова провели экскурсию на производстве компании HARZ Labs, специализирующейся на разработке и производстве фотополимеров для 3D-печати.

«Очень нравится посещать подобные производства, потому что именно здесь и начинается прогресс для нашей страны. Ведь в тандеме с другими предприятиями происходит развитие многих технологических процессов», - отметила представитель делегации Ивановской области Елена Балашова.

В ходе визита прошел круглый стол в МЦ «Импульс», где представители обеих делегаций смогли поделиться опытом и обсудить актуальные вопросы развития бизнеса.

Завершилась встреча экскурсией на выставку «Женское предпринимательство: сквозь века», организованной комитетом по развитию женского предпринимательства Московского областного отделения «Опора России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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Мытищи Бизнес
05 апреля 2024, 11:40
Более 18 тысяч велосипедов перевезли в поездах ЦППК с начала года
Медиасток.рф
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Пассажиры ЦППК перевезли уже 18,1 тысячи велосипедов в поездах компании с января. Разместить транспорт можно в головном вагоне на специальных креплениях, а также в тамбуре.

Чаще всего велосипеды перевозили на Ярославском направлении - 3,8 тысячи раз с начала года. Следом идут Казанское и Курское - 3,1 и 2,1 тысячи поездок соответственно. Более 40% всех перевозок пришлось на март.

Провоз двухколесного транспорта в границах МЦД бесплатный в любое время года. Достаточно оформить специальный билет с нулевой стоимостью в кассах или в билетных автоматах. Бесплатно перевезти велосипед можно и на других направлениях - с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 часов. В остальное время стоимость велобилета составляет 60 рублей при дальности пути до 100 километров и 120 рублей в более дальних поездках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Поезда
05 апреля 2024, 11:40
Возможность ходить вернули 101-летней пациентке с переломом бедра в больнице Каширы
Медиасток.рф
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Женщина в возрасте 101 года поступила в Каширскую больницу с жалобами на сильную боль в области бедра, появившуюся после падения. Врачи диагностировали перелом правой бедренной кости со смещением. Это могло навсегда лишить пациентку способности самостоятельно передвигаться.

«Мы провели малоинвазивную операцию, во время которой сопоставили и зафиксировали кости специальным штифтом. Послеоперационный период прошел гладко, без осложнений, и уже на вторые сутки женщина смогла передвигаться с дополнительной опорой», - рассказал заведующий травматологическим отделением Каширской больницы Константин Смирнов.

Через две недели швы сняли. Сейчас пациентка уже выписана из больницы, она чувствует себя хорошо и придвигается самостоятельно.

Врачи отметили, что лечение жителей почетного возраста - настоящее искусство, требующее не только соответствующей квалификации травматолога и мастерства анестезиолога, но и несгибаемой воли самого пациента.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

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Больницы Врачи Кашира
05 апреля 2024, 11:38
Первый корпоративный турнир по мини-футболу прошел в Солнечногорске
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Корпоративный турнир по мини-футболу прошел в спортивной школе № 1 в Солнечногорске. В нем приняли участие шесть команд из разных предприятий округа: «Сантехстрой», «Юко», «МЭТР», «Горсвет», «Юнирол» и Lateres.

Победу одержала команда «Горсвет». Остальные участники отмечены благодарственными письмами, а призеры получили кубки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Инициатором соревнований выступил Солнечногорский футбольный союз с поддержкой компании «Юко». Игры проводились по правилам мини-футбола: два тайма по 12 минут каждый.

Соревнования длились два дня. В первый день прошел групповой этап, где команды были разделены на две группы и сыграли между собой. По результатам групповых игр лучшие команды вышли в полуфинал, а затем - в финал.

«Приятно, что в нашем округе развитие спортивных направлений поддерживают коллективы крупных местных организаций. Уверен, что со временем к ним смогут присоединиться и другие предприниматели, что будет способствовать продвижению и популяризации данного спортивного формата», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Спортсмены Солнечногорск Футбол

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