25 января 2024, 10:39

Около 40 жителей решили свои вопросы на выездной встрече с администрацией в Пушкино

Телеканал «360»
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Выездная встреча представителей администрации с жителями прошла в городском округе Пушкинский. Свои вопросы по разным темам смогли решить 39 человек.

Встреча прошла в Доме культуры «Пушкино». На консультацию мог прийти любой желающий. Жители обращались по вопросам переселения из аварийного жилья, взаимодействия с бизнесом, обсудили и работу коммунальных служб. На часть вопросов ответили на месте, по некоторым потребуется время для проработки.

«Несколько вопросов взял на контроль, потому что они требуют участия и проработки в комитетах Московской областной Думы. Будем по этим вопросам получать консультации и надеемся на их положительное решение», - поделился депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Все обращения взяли под контроль, назначив ответственных и сроки выполнения.

«Достаточно конструктивный был разговор, диалог. Приходили предприниматели, мы обсуждали ту проблематику, с которой они сталкиваются. И по итогу можно сказать, что в любом случае всегда мы стремимся к тому, что бы мы пришли к компромиссу. Конечно, работа наших служб требует постоянного внимания, чтобы минимизировать беспокойство жителей», - сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Он отметил, что такой формат общения, предложенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым , полезен и для жителей и для руководства округа. Часто на встречах озвучиваются общие вопросы, которые касаются каждого.

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Пушкино
25 января 2024, 10:47
Теплоснабжение детского сада наладили в микрорайоне Луговая в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Тепловой режим проверили в детском саду «Зоренька» в Лобне. После устранения неполадок температура в группах соответствует нормам.

На сегодняшний день температура в группах комфортная.

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«Неделю назад от родителей, чьи дети ходят в детский сад „Зоренька“ в микрорайоне Луговая, поступили жалобы, что в одной из групп холодно. Мы незамедлительно решили данный вопрос», - рассказал Сергей Евгеньевич.

Заместитель главы городского округа Лобня Сергей Золотарев проверил соблюдение теплового режима в детском саду «Зоренька». Он также оценил качество работ по устранению неполадок.

Лобня Отопление Детские сады
25 января 2024, 10:47
Школьникам Подмосковья предложили разработать музейный путеводитель
Историко-художественный музей "Новый Иерусалим"
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Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» и Образовательный центр «Взлет» запускают интенсивную профильную образовательную программу «Мастерская по созданию музейного путеводителя». К участию приглашают учащихся 9-11 классов Московской области.

Программа состоит из цикла интерактивных занятий, мастер-классов и тренингов по искусствоведению, технике речи, творческому письму, основам социокультурного проектирования, маркетингу, музейной коммуникации.

Участники погрузятся в разработку музейного путеводителя, аудиогида и квеста для выставки, посвященной советскому модернизму 1920–1930-х годов, в музее «Новый Иерусалим».

Кандидатам на участие в программе предстоит пройти конкурсный отбор: написать мотивационное эссе и выполнить отборочного задания.

Подать заявку можно по ссылке. Регистрация открыта до 4 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Туризм Образование
25 января 2024, 10:41
Еще две госуслуги в сфере опеки детей перевели в онлайн в Подмосковье
Unsplash
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Жители Подмосковья могут подать заявление на установление опеки над несовершеннолетним на безвозмездных или возмездных условиях в электронном формате. Для этого на региональном портале стало доступно еще две госуслуги.

«Еще две услуги органов опеки стали доступны в „цифре“. Кроме того, в случае обращения двух человек для совместного назначения их опекунами, второму заявителю, указанному в онлайн-заявке, будет направлено согласие в личный кабинет», - сказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

Осуществлять опеку над несовершеннолетними можно на безвозмездных и возмездных условиях. Решение по поданному заявлению поступит жителю в личный кабинет.

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Госуслуги
25 января 2024, 10:39
Обращений по граффити в лифтах стало на 50% меньше в Подмосковье
ГУСТ МО
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Еще 43 лифта очистили от вандальных рисунков и надписей в Подмосковье в январе. Количество таких обращений сократилось на 50% по сравнению с началом прошлого года.

Выполнение работ по заявкам жителей проконтролировали в ГУСТ Московской области. В некоторых случаях пришлось заново красить лифты.

Больше всего сигналов о вандальных надписях в подъемниках поступило от жителей Мытищ, Балашихи, Лобни, Одинцова, Химок и Люберец.

Помимо этого, в январе решены 1153 заявки по устранению неисправностей лифтового оборудования, 186 заявок по запуску лифтов в эксплуатацию и 150 заявок по уборке мусора в них.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели рабочую встречу. В основу диалога легли вопросы по ЖКХ и социально-экономическому развитию региона.

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ЖКХ

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