28 июня 2024, 09:56

Около 40 тысяч мальков осетра выпустили в рыбхозе Серебряных Прудов

Телеканал «360»
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На днях в рыбхоз Серебряных Прудов завезли 40 тысяч мальков осетра. Малышам всего два месяца. К концу года они окрепнут и вырастут.

Сейчас руководство компании готовит документы для строительства еще одного цеха с замкнутым водоснабжением. Его площадь составит четыре тысячи квадратных метров. Содержать здесь можно будет до 120 тонн осетра.

«Мы будем с икринки выращивать где-то до килограмма рыбу, а потом выпускать в пруды. Мальки будут уже своего производства. Будем закупать маточное стадо», - поделился генеральный директор объединённого рыбоводства Goldfish Исмаил Насибов.

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Кормят мальков по расписанию - пять раз в день. Когда осетрам исполнится год, они отправятся в пруды.

«Очень много внимания. Постоянно ходим, смотрим, каждые два-три часа проверяем, все ли нравится. Подкармливаем, измеряем температуру, кислород», - рассказал рыбовод Евгений Долгов.

Возрождение рыбхоза в Серебряных Прудах началось в 2022 году. На месте заброшенного предприятия, закрывшегося еще в 2017, новый владелец восстановил весь водоемов. В пруды выпустили 20 тысяч мальков царской рыбы. Осетры прижились. Через полтора года первый улов составил порядка 20 тонн.

«В этом году данная компания зарыбит два пруда, таким образом общее количество прудов под данным видом рыбы будет равно 18. Для нас важно, что предприятие развивается, движется интенсивными темпами, поэтому мы всячески данное предприятие поддерживаем», - сообщил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Сейчас руководство компании готовит документы для строительства еще одного цеха с замкнутым водоснабжением. Его площадь составит четыре тысячи квадратных метров. Содержать здесь можно будет до 120 тонн осетра.

«Мы будем с икринки выращивать где-то до килограмма рыбу, а потом выпускать в пруды. Мальки будут уже своего производства. Будем закупать маточное стадо», - поделился генеральный директор объединённого рыбоводства Goldfish Исмаил Насибов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кормят мальков по расписанию - пять раз в день. Когда осетрам исполнится год, они отправятся в пруды.

«Очень много внимания. Постоянно ходим, смотрим, каждые два-три часа проверяем, все ли нравится. Подкармливаем, измеряем температуру, кислород», - рассказал рыбовод Евгений Долгов.

Возрождение рыбхоза в Серебряных Прудах началось в 2022 году. На месте заброшенного предприятия, закрывшегося еще в 2017, новый владелец восстановил весь водоемов. В пруды выпустили 20 тысяч мальков царской рыбы. Осетры прижились. Через полтора года первый улов составил порядка 20 тонн.

«В этом году данная компания зарыбит два пруда, таким образом общее количество прудов под данным видом рыбы будет равно 18. Для нас важно, что предприятие развивается, движется интенсивными темпами, поэтому мы всячески данное предприятие поддерживаем», - сообщил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Сельское хозяйство Серебряные пруды
28 июня 2024, 10:30
Свыше 280 вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Химках
Администрация г.о. Химки
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Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошла в городском округе Химки. Жители смогли получить консультацию представителей 40 крупных компаний Подмосковья, членов администрации и сотрудников Центра занятости населения Московской области. Встречу организовали в коворкинге «Наше место» в торговом центре «МЕГА Химки».

Ярмарку трудоустройства посетили свыше 100 человек. Среди приглашенных гостей - сотрудники АО «НПО Энергомаш», АО «НПО Лавочкина», АО «МКБ „Искра“, АО МКБ „Факел“, АО „Лонмади“, МП „Химкиэлектротранс“, МАП № 8 г. о. Химки филиала АО „Мострансавто“, ОАО „Химкинский водоканал“.

«Такие ярмарки в Химках проводим регулярно. В них принимают участие промышленные предприятия, транспортные, нефтяные, лесоперерабатывающие, государственные компании и многие другие. Особое внимание уделяется выбору локаций. Подбираются доступные площадки с большой проходимостью», - отметил первый заместитель главы городского округа Химки Родион Лёвочка.

Жители узнали больше о востребованных вакансиях и актуальных тенденциях на рынке труда и о том, как правильно заполнять резюме и вести себя на собеседованиях. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах и лекциях и тему дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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Химки Работа Образование Ярмарки
28 июня 2024, 10:26
Минжилполитики Подмосковья напомнило способы снизить налог при продаже квартиры
Unsplash
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При продаже недвижимости бывшие владельцы обязаны заплатить налог с полученного дохода. Минжилполитики Московской области напомнило способы, с помощью которых можно снизить сумму выплат.

Во-первых, можно подождать, пока завершится минимальный срок владения недвижимостью. Он составляет три года для собственности, полученной в подарок, унаследованной или приватизированной, пять лет во всех остальных случаях.

Во-вторых, можно воспользоваться налоговым вычетом. Данный способ позволяет уменьшить сумму на миллион при продаже жилых помещений и на 250 тысяч рублей - нежилых.

Еще один способ - приобрести недвижимость на собственные деньги. Так, средства можно учесть при продаже квартиры и снизить налоговую базу на эту сумму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Налоги Квартиры
28 июня 2024, 10:11
Акция «Молодежь против терроризма» прошла в Луховицах
Телеканал «360»
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В городском парке Воробьева в Луховицах состоялся траурный митинг, организованный молодогвардейцами. Мероприятие посвятили памяти жертв трагических событий, произошедших 23 июня в Севастополе и Дагестане.

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В этот день Вооруженные силы Украины осуществили атаку на Севастополь, используя американские баллистические ракеты. Одна из ракет упала на пляж, в результате чего погибли четыре человека, включая двоих детей. Также 153 человека получили ранения. В тот же вечер в Дагестане произошел двойной теракт: боевики атаковали города Махачкала и Дербент, целями стали православные храмы, синагоги и пост дорожно-патрульной службы.

Участники митинга собрались, чтобы выразить свои соболезнования и поддержку семьям погибших и пострадавших. Молодежь возложила цветы к мемориалу и почтила память жертв минутой молчания.

Акция «Молодежь против терроризма» направлена на повышение осведомленности о необходимости борьбы с терроризмом и экстремизмом. Организаторы подчеркнули важность единства и солидарности в лице таких угроз и призвали молодежь активно участвовать в обеспечении безопасности и мирного развития общества.

Молодежь Митинги Общественные акции Луховицы
28 июня 2024, 10:07
Финал Спартакиады среди юниоров прошел в летнем лагере в Химках
Администрация г.о. Химки
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Финал Спартакиады «Звонкое лето» провели в школе «Лига первых» в Химках. В нем приняли участие воспитанники пришкольных лагерей дневного пребывания из 13 учебных заведений.

После отборочных этапов спортсмены состязались в мини-футболе, пионерболе, плавании, настольном теннисе, шашках и шахматах. Приветственную речь на открытии Спартакиады произнес муниципальный депутат, Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Подмосковья Валентин Герасимов.

«Наши школьники каждый год участвуют в этой спартакиаде. Дети формируют команды в школьных лагерях и соревнуются между собой. Сильнейшие участвуют в финале, который сегодня прошел здесь, в школе „Лига первых“. Очень радует, что наше подрастающее поколение с самых малых лет приобщается к активному и здоровому образу жизни», - поделился Валентин Герасимов.

Спартакиаду «Звонкое лето» в Химках проводят 11 лет подряд. Победителей и призеров наградили комплектом медалей, а участникам вручили памятные призы. Золото по итогам соревнований взяли ученики лицея № 10, серебро - ребята из школы № 19. Третье место заняли воспитанники «Лиги первых».

«Проведение спортивных мероприятий и соревнований для детей позволяет выявить их таланты в спорте и создать условия для дальнейшего развития. Кроме того, спортивные занятия способствуют укреплению здоровья, улучшению физической формы и популяризации активного образа жизни», - отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Напомним, что фестиваль в честь десятилетия комплекса «Готов к труду и обороне» организовали в летнем лагере при школе № 29. Участие в нем приняли свыше 80 спортсменов. Дети отжимались, пробегали дистанции, прыгали в длину и подтягивались.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Спортсмены Химки Золото Детские лагеря

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