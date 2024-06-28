Около 40 тысяч мальков осетра выпустили в рыбхозе Серебряных Прудов

Сейчас руководство компании готовит документы для строительства еще одного цеха с замкнутым водоснабжением. Его площадь составит четыре тысячи квадратных метров. Содержать здесь можно будет до 120 тонн осетра.

«Мы будем с икринки выращивать где-то до килограмма рыбу, а потом выпускать в пруды. Мальки будут уже своего производства. Будем закупать маточное стадо», - поделился генеральный директор объединённого рыбоводства Goldfish Исмаил Насибов.

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Кормят мальков по расписанию - пять раз в день. Когда осетрам исполнится год, они отправятся в пруды.

«Очень много внимания. Постоянно ходим, смотрим, каждые два-три часа проверяем, все ли нравится. Подкармливаем, измеряем температуру, кислород», - рассказал рыбовод Евгений Долгов.

Возрождение рыбхоза в Серебряных Прудах началось в 2022 году. На месте заброшенного предприятия, закрывшегося еще в 2017, новый владелец восстановил весь водоемов. В пруды выпустили 20 тысяч мальков царской рыбы. Осетры прижились. Через полтора года первый улов составил порядка 20 тонн.

«В этом году данная компания зарыбит два пруда, таким образом общее количество прудов под данным видом рыбы будет равно 18. Для нас важно, что предприятие развивается, движется интенсивными темпами, поэтому мы всячески данное предприятие поддерживаем», - сообщил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Сейчас руководство компании готовит документы для строительства еще одного цеха с замкнутым водоснабжением. Его площадь составит четыре тысячи квадратных метров. Содержать здесь можно будет до 120 тонн осетра.

«Мы будем с икринки выращивать где-то до килограмма рыбу, а потом выпускать в пруды. Мальки будут уже своего производства. Будем закупать маточное стадо», - поделился генеральный директор объединённого рыбоводства Goldfish Исмаил Насибов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кормят мальков по расписанию - пять раз в день. Когда осетрам исполнится год, они отправятся в пруды.

«Очень много внимания. Постоянно ходим, смотрим, каждые два-три часа проверяем, все ли нравится. Подкармливаем, измеряем температуру, кислород», - рассказал рыбовод Евгений Долгов.

Возрождение рыбхоза в Серебряных Прудах началось в 2022 году. На месте заброшенного предприятия, закрывшегося еще в 2017, новый владелец восстановил весь водоемов. В пруды выпустили 20 тысяч мальков царской рыбы. Осетры прижились. Через полтора года первый улов составил порядка 20 тонн.

«В этом году данная компания зарыбит два пруда, таким образом общее количество прудов под данным видом рыбы будет равно 18. Для нас важно, что предприятие развивается, движется интенсивными темпами, поэтому мы всячески данное предприятие поддерживаем», - сообщил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.