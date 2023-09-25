Около 40 рабочих мест появится на новом производстве автофургонов в Щелкове
Производственное здание компании-изготовителя автофургонов для транспортировки замороженных продуктов «СибЕвроВэн» построит новое производственное здание в Щелкове. Все этапы проекта будет сопровождать ЦСС.
На объекте площадью 5,8 тысячи квадратных метров метров разместят цех изготовления изотермических полуприцепов. Там также предусмотрены помещения для рабочих, раздевалка, столовая и пункт оказания первой помощи.
Инвестиции в проект составят 350 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе 40 рабочих мест.
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