Около 40 подъездов отремонтируют в Реутове к концу года

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Глава городского округа Реутов Станислав Каторов посетил два адреса: по улице Советской, 22 корпус 1 и на проспекте Мира, 57. На первом он осмотрел выполненный ремонт подъездов - здесь их покрасили. Предыдущий ремонт был выполнен пять лет назад, после него сохранилось панно на стенах. По словам Станислава Анатольевича, идет разговор о его преображении и реставрации.

«Важно, что управляющая компания и активные жители Реутова уделяют внимание тому, где они живут. Видна работа и консьержа. Выставлены растения. Уютно в такие подъезды заходить», - рассказал глава Реутова.

Проспект Мира, 57 стал вторым адресом, который посетил Станислав Анатольевич. Совместно с подъездами в доме завершается капитальный ремонт. В числе выполненных работ замена кровли, фасадной части. До конца года планируется установить новые лифты.

«Разговаривали с председателем дома. В приемке работ участвует персонально. Доволен. Хорошо, когда все происходит обоюдно, когда управляющая компания и компания, выполняющая ремонтные работы, друг друга слышат и слышат наших жителей, делают все по договоренности», - отметил Станислав Каторов.

В Реутове всего 1300 подъездов. В городе пройден пятилетний цикл. Обновляются те подъезды, которые ремонтировали пять лет назад. В этом году в Реутове общая цифра ремонта подъездов составляет 168: обновлено уже 129, ремонт 39 планируется завершить до конца года.

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