Около 40 детей из Курской области начали посещать школу в Подольске

Ребята из Курской области начали учебу в школе Подольска. Им приобрели все, что нужно для обучения, - от ручек и тетрадок до формы.

Адаптироваться в коллективах им помогут педагоги. С каждым ребенком начали проводить индивидуальную работу.

«При необходимости привлечем психологов. Опыт у педагогов уже есть, с 2022 года в этой школе учатся дети из Донецкой и Луганской Народных Республик», - прокомментировала директор школы № 34, муниципальный депутат Инна Горкавая.

Отметим, что из пункта временного пребывания в «Мечте» детей доставляют на занятия в школу и обратно на комфортабельном автобусе.

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