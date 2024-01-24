Около 40 человек пришли на встречу с представителями администрации в Пушкино

«Такой формат диалога с жителями, который предложило правительство Московской области, безусловно, сейчас актуален, потому что есть вопросы для обсуждения. Порой даже острые вопросы», - отметил глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.

Так, житель округа Юрий Савельев попал на прием к главе округа. Он обратился с проблемой не личного характера, а целого жилого комплекса - путаница в документах с межеванием. Она многолетняя и осложняется тем, что у домов ЖК разные управляющие компании. Максим Красноцветов пообещал создать комиссию по решению нашего вопроса», - рассказал житель Пушкино Юрий Савельев.

Встречи в жителями в формате выездной администрации в Пушкино уже доказали свою эффективность. Например, житель города Вадим Обухов - активный инвалид. На прошлой встрече он поделился, что полозья пандуса не подходили под его спортивную коляску. На следующий день после выездной администрации пришла комиссия. Она сделала все необходимые замеры и пообещала установить пандус в ближайшее время.

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