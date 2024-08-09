Около 4 тысяч квотируемых рабочих мест для инвалидов создали в Подмосковье

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сейчас на квотируемых местах трудятся 10,4 тысячи жителей с инвалидностью.

«Всего в Московской области квотируемые рабочие места для инвалидов предоставляют свыше четырех тысяч организаций. Это не просто цифры и статистика. Закон о квотировании рабочих мест дает возможность для людей с ограниченными возможностями здоровья реализовать свой потенциал в профессиональной сфере», - рассказал он.

Квота для приема на работу инвалидов для предприятий более чем с сотней сотрудников составляет 2%. Для компаний, где работают от 35 до 100 человек - 1%.

Найти подходящую вакансию жители могут на портале «Работа России». Сейчас там доступно более 1,1 тысячи предложений для инвалидов. Они также могут пройти бесплатное обучение или получить услугу сопровождения трудоустройства.

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