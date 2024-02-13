Около 4 тысяч IT-специалистов заключили договоры на льготную ипотеку в Подмосковье

«Когда специалисты чувствуют себя комфортно и имеют возможность приобрести жилье, они с большей вероятностью останутся в регионе и будут работать в местных компаниях», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, Московская область входит в тройку лидеров по количеству одобренной льготной IT-ипотеке - с момента запуска программы оформили около четырех тысяч договоров на сумму около 35 миллиардов рублей.

Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать ряду критерий: быть гражданином России в возрасте до 50 лет, трудоустроиться в компании, которая работает в сфере информационных технологий и аккредитована Минцифрой России.

Для сотрудников в возрасте от 36 до 50 лет программа устанавливает требования к уровню доходов - от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч рублей в городах с населением более миллиона человек и от 70 тысяч рублей для городов с населением менее миллиона человек.

Льготная ипотека подразумевает ставку до 5%, а минимальный первоначальный взнос - от 20%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».