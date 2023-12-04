04 декабря 2023, 16:05

Около 35 тысяч человек пришли на открытие зимнего сезона в парках Подмосковья

Министерство культуры и туризма МО
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Торжественное открытие зимнего сезона прошло в парках Подмосковья 1 декабря. В этот день культурно-развлекательные мероприятия посетили около 35 тысяч человек.

Для жителей и гостей региона подготовили разнообразную программу: зажжение новогодней иллюминации, флешмобы, ярмарки, лотереи и другие развлечения. Всех желающих угощали горячими напитками.

Посетители также побывали на праздничных концертах и театральных программах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий в Подмосковье. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Туризм
04 декабря 2023, 16:47
Самбисты Росгвардии стали серебряными призерами соревнований в Одинцове
Росгвардия. Московская область
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Соревнования в рамках всероссийского кубка директора Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по самбо прошли в городском округе Одинцово. По результатам напряженной борьбы, самбисты Росгвардии стали серебряными призерами.

В соревнованиях приняли участие представители сборных команд Росгвардии, ФСИН России, МЧС, Воздушно-десантных войск и Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

С приветственным словом к участникам и гостям соревнований обратился директор Федеральной службы исполнения наказаний, генерал внутренней службы РФ Аркадий Гостев. Он подчеркнул важность высокого уровня физической подготовки для сотрудников силовых структур и правоохранительных органов. По его словам, она крайне важна для эффективного выполнения профессиональных обязанностей по обеспечению безопасности граждан и государства.

К церемонии открытия присоединились президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев, заместитель директора ФСИН России Александр Матвеенко, представители общественности, силовых структур, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь», подшефного УФСИН России по Ивановской области.

Финальный этап состоялся в формате «стенка на стенку», где сборные Росгвардии и ФСИН России соревновались в упорной борьбе. Победу в этой дисциплине одержала команда ФСИН России, второе место заняла команда Росгвардии, а третье место - курсанты МВД России. Кроме того, представители Росгвардии были отмечены в номинации «за лучшую технику».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Одинцово Спортсмены
04 декабря 2023, 16:34
Балашиху назвали лучшей территорией для спорта в Подмосковье на конкурсе Сбербанка
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Балашиха одержала победу в конкурсе «Марафон ESG» от Сбербанка. Округ отметили в номинации «Территория спорта».

Итоги конкурса подвели на торжественной церемонии в Сберуниверситете. Награду получил заместитель главы администрации городского округа Балашиха Алексей Ковалев. Диплом победителя вручили вице-губернатор Московской области Игорь Тресков и вице-президент–председатель Среднерусского банка Евгений Титов.

Еще шесть округов Подмосковья получили награды за развитие социальных проектов и экологии. Всего участие в конкурсе приняли 57 муниципалитетов региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье впервые признали самым спортивным регионом страны.

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Спортсмены Балашиха Экология
04 декабря 2023, 16:32
Более 2,2 миллиарда рублей задолженностей по арендной плате погасили в Подмосковье за год
Unsplash
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За десять месяцев 2023 года задолженность по арендной плате за недвижимость в Подмосковье погасили на сумму свыше 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Ситуация, когда арендатор не платит арендную плату или вносит ее в неполном объеме, встречается, к сожалению, часто. С целью увеличения поступлений арендных платежей, а также контроля над сокращением задолженности по арендной плате, в каждом городском округе проводится целый комплекс мероприятий», - заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

За это время в бюджет муниципальных образований от взыскания задолженности по договорам аренды поступило почти два миллиарда рублей за земельные участки неразграниченной собственности, 174 миллиона рублей за земельные участки муниципальной собственности и 138 миллионов рублей за муниципальное имущество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Спортсмены Балашиха Экология
04 декабря 2023, 16:25
Свыше 200 сбоев на объектах ЖКХ устранили в Подмосковье за неделю
ГКУ МО "МОС АВС"
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Свыше 260 сбоев на коммунальных объектах поставили на контроль в Подмосковье за неделю. Это на 36 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, из 262 сбоев 18 касались подачи холодной и 36 - горячей воды. Еще 58 были связаны с отоплением и 149 - с электричеством. При этом 260 неполадок устранили, ее две остаются на контроле.

Кроме того, МОС АВС провела 30 мероприятий по антитеррору.

Всего с начала года специалисты выполнили 6,3 тысячи выездов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал быстрее обучать искусственный интеллект для поддержания порядка во дворах. Это сделает работу коммунальных служб более эффективной.

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ЖКХ

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