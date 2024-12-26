26 декабря 2024, 09:25

Около 35 литров крови собрали на донорской акции в Лобне

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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День донора провели во Дворце спорта. Мероприятие было организовано областным Центром крови по инициативе администрации муниципалитета и общественной организации «Краснополянский рубеж».

В акции приняли участие более ста жителей Лобни. Удалось собрать около 35 литров крови, которая поможет нуждающимся в переливании пациентам.

Проводить мероприятие Центру крови Подмосковья оказали молодые волонтеры.

Очередные донорские акции будут проходить уже в 20025 году. Узнать об их проведении можно в сообществе «Donormo. Лобня» или на канале Центра крови Подмосковья. Запись ведется на онлайн-платформе «Доноры Подмосковья».

Напомним, что доноры получают освобождение от работы в день сдачи крови, а также дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Кроме того, им выплатят денежную компенсацию на питание в размере 998 рублей.

Здравоохранение Лобня Общественные акции
26 декабря 2024, 09:26
Глава Ленинского округа Станислав Каторов подвел итоги работы в 2024 году
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В Видном озвучили итоги работы администрации Ленинского округа по различным направлениям в уходящем году. Одним из ключевых результатов стал рост экономики муниципалитета.

Ежегодный отчет представил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Он поблагодарил тех, кто ежедневно трудится на благо муниципалитета.

Участниками встречи стали ветераны и участники СВО и члены их семей. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес Героя России Рашида Галлиулина, кавалеров Ордена мужества, офицеров, участников президентской программы Время Героев Анатолия Каткова и Сергея Котенкова, участника СВО и депутата местного Совета депутатов Дмитрия Белитского.

Также в мероприятии поучаствовали сотрудники учреждений и предприятий муниципалитета, общественники, волонтеры и депутаты.

В 2024 году увеличились доходы бюджета и инвестиции в Ленинском округе, также появилось 14 тысяч новых рабочих мест. Построили три поликлиники, шесть школ и восемь детсадов, реконструировали трубопровод системы отопления в Видном.

Кроме того, начали реконструировать Каширское шоссе, продолжили строить Южно-лыткаринскую дорогу, обновлять автопарк общественного транспорта.

«Как сказал наш президент во время недавней трансляции: „Я на Россию смотрю, как на семью“. Давайте и мы будем радоваться успехам и достижением наших жителей, как за родных и близких. Ведь только командная работа может привести нас к успешной реализации национальных целей», - сказал Станислав Каторов.

На встрече наградили отличившихся работников учреждений муниципалитета. Областные и муниципальные награды им вручили Станислав Каторов и депутат Мособлдумы Владимир Жук.

Награды Ленинский округ
26 декабря 2024, 08:12
Игрок московского «Спартака» провел мастер-класс по футболу в Ленинском округе
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Мастер-класс от игрока московского «Спартака» Даниила Зорина прошел в Ленинском округе. В нем поучаствовали дети из футзального клуба «Видное-Развитие».

Участниками тренировки стали около 100 юных спортсменов. Они выполнили игровые занятия, получили автограф футболиста и задали Даниилу интересующие их вопросы.

«Такие встречи очень полезны. Юные футболисты видят перед собой пример, как можно вырасти в сильного спортсмена, услышать, на что нужно больше обратить внимание в тренировочном процессе, посмотреть, как профессиональный футболист выполняет технические упражнения и повторить за ним», - отметил мастер спорта международного класса по футзалу, член Президиума Федерации футбола Московской области Максим Слесарев.

Организовали встречу Федерация футбола Ленинского городского округа и ДМФК «Видное-Развитие». Такие мероприятия решили проводить минимум два раза в год. Также каждому ребенку вручили подарок к Новому году.

Спортсмены Ленинский округ
25 декабря 2024, 19:00
Минсельхоз Подмосковья напомнил правила покупки алкогольной продукции
Медиасток.рф
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В преддверии Нового года Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона напомнило правила покупки алкогольной продукции. Ведомство призвало жителей и гостей Московской области приобретать товар только в проверенных законных местах.

Одно из ключевых правил - совершать покупки в официальных магазинах или специализированных бутиках, имеющих лицензию. Документ должен находиться в доступном месте для ознакомления потребителей.

Кроме того, оплачивать продукцию необходимо строго через кассу. На упаковке, за исключением слабоалкогольных напитков, должна быть федеральная или акцизная марки. Они содержат штрихкод с информацией, поэтому должны быть целыми без повреждений и легко читаемыми. Покупателям следует обратить внимание на название алкогольной продукции и объем - на марке они должны совпадать с названием на этикетке.

Напомним, проверить легальность продукции можно с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко», отсканировав штрихкод на марке или QR-код на чеке после покупки.

Алкоголь Торговля Новый год
25 декабря 2024, 18:56
Еще 300 килограммов пластиковых крышечек направили на переработку в Подмосковье
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Региональный оператор Алексинского кластера отправил на переработку еще 300 килограммов «добрых крышечек». Средства, полученные благодаря сбору и переработке вторсырья, переводят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для покупки реабилитационного оборудования.

Участники проекта «Добрые крышечки» школьники гимназии № 6 имени Драгунского в декабре передали на переработку более 100 килограммов разноцветных крышечек. Экомобиль регоператора Алексинского кластера доставил вторсырье на комплекс по переработке отходов «Нева».

Компания «ЭкоЛайн» перерабатывает пластик в гранулу до создания новых изделий. На вырученные средства от их реализации приобретают коляски, тренажеры, вертикализаторы и другое оборудование для нуждающихся.

Переработка

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