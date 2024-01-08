08 января 2024, 09:54

Около 35 домов за ночь подключили к отоплению в Климовске

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В микрорайоне Климовск городского округа Подольск аварийные бригады продолжают активную работу по возвращению тепла в дома. Как рассказал «360» заместитель главы муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Роман Рязанцев, специалисты работали всю ночь, удалось подключить к отоплению 35 многоквартирных домов.

«На данный момент, как и вчера, работают два котла. Никаких нарушений технологического режима нет, удалось избежать нежданных моментов. Сейчас мы находимся в самой ответственной точке, нам надо постараться сегодня максимально подключить уже все ЦТП и дома, и дальше будем производить наладку. То есть планы на сегодня: подключить многоквартирные дома на 95%», - рассказал Рязанцев.

В ночь на 8 января специалисты работали в разных районах, они подключали к отоплению в основном те дома, которые не получилось подключить по тем или иным причинам с первого раза - дорабатывали то, что не удалось сделать ранее. Запитку зданий ведут аккуратно, чтобы котлы не вышли из технологического режима.

«Бригады, теплоснабжающие организации, комитет ЖКХ - все работаем в круглосуточном режиме для того, чтобы намеченные планы исполнить вовремя», - подчеркнул Рязанцев.

Параллельно с многоквартирными домами к отоплению в Подольске подключают школы и детские сады. По словам Рязанцева, все бригады будут работать по согласованному графику. Но в приоритете, подчеркнул он, дома, где живут люди.

Ранее в Подольске возбудили уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации округа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в Следственный комитет по вопросу передачи котельной в Климовске мунпредприятию.

Подольск Школы ЖКХ Андрей Воробьев Отопление
08 января 2024, 10:38
Волонтеры передали обогреватели и пледы жителям Климовска
Телеканал «360»
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Жители микрорайона Климовск в Подольске на несколько дней остались без тепла в домах. В круглосуточном режиме для них работают пункты временного пребывания, а в СК «Юность» волонтеры принимают от людей заявки на необходимую помощь.

Чаще всего жители просят выдать им обогреватели, теплые одеяла и пледы. Вечером 7 января поступило 28 обращений.

«Выдали 16 обогревателей, а пледов - очень много», - рассказала одна из сотрудниц.

Аварийные бригады работают круглосуточно, за ночь к отоплению подключили около 35 зданий. Ранее в Климовске из-за отсутствия тепла ввели режим локальной ЧС.

Авария произошла на котельной КСПЗ, подачу горячей воды и тепла в микрорайон Климовск приостановили. При этом сотрудники сначала не сообщали о прорывах. После перезапуска одного из котлов потоки горячей воды повредили тепловые сети. Следователи возбудили уголовное дело из-за ограничения подачи энергоресурсов.

Подмосковье бросило все силы, чтобы как можно скорее обеспечить теплом квартиры в подольском микрорайоне. По плану, к вечеру 8 января в Климовске собираются запитать от котельных 95% домов.

Жители микрорайона Климовск в Подольске на несколько дней остались без тепла в домах. В круглосуточном режиме для них работают пункты временного пребывания , а в СК «Юность» волонтеры принимают от людей заявки на необходимую помощь.

Уголовное дело Подольск Волонтеры Отопление
08 января 2024, 10:31
Пострадавших от аварии жителей Климовска освободят от оплаты за отопление в январе
Пресс-служба губернатора Московской области
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Пострадавшим из-за коммунальной аварии жителям Климовска компенсируют затраты за электроэнергию. Для них также вычеркнут оплату за отопление в платежной квитанции за январь. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что провел несколько встреч с активистами из Климовска. Губернатор отметил, что регулярно будет обсуждать проблемы с отоплением в таком формате.

По словам Воробьева, пострадавшим жителям города сделают перерасчет за ЖКХ.

«У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию - оплата будет считаться по декабрьскому платежу», - указал губернатор.

Он также заявил, что для перерасчета жителям не нужно будет подавать заявление, так как все это сделают в автоматическом режиме.

Ранее губернатор объяснил, что специалисты работают в круглосуточном режиме для запуска отопления в домах и на социальных объектах Климовска. Теплоснабжение в детских садах и школах восстановят в ближайшее время.

ЖКХ Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии
08 января 2024, 09:44
«Работаем круглосуточно». Андрей Воробьев рассказал об отоплении соцобъектов в Климовске
Пресс-служба губернатора Московской области
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Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы запустить отопление в жилых домах и на социальных объектах в Климовске. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Мы делаем все, чтобы запуститься. Мы работаем круглосуточно», - отметил он.

Жители Подмосковья обратились к губернатору с вопросом, когда запустят отопление в детских садах и школах. Воробьев ответил, что теплоснабжение в жилых домах восстановят в ближайшие два дня, после чего специалисты займутся социальными объектами.

«Мы понимаем, что сегодня и завтра мы должны пустить жилье и тут же перейти к запуску социальных объектов», - указал губернатор.

Он добавил, что еще одним важным вопросом является ремонт теплосетей. Воробьев отметил, что все узлы, имеющие хоть какой-то риск, будут модернизировать и менять.

«Будем приводить в порядок сети всего города. Именно поэтому нам было важно, чтобы при поддержке правоохранительных органов и котельная, и сети были переданы в муниципальное управление», - заключил губернатор.

Ранее десятки аварийных бригад прибыли в микрорайон Климовск в Подольске. Специалисты в круглосуточном режиме восстанавливают подачу тепла подачу тепла и воды после аварии на котельной КСПЗ.

По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, жителям Климовска сделают перерасчет за отопление и компенсируют затраты на обогрев с помощь электроприборов.

Школы Андрей Воробьев Отопление Детские сады
08 января 2024, 02:29
Глава Солнечногорска доложил о ситуации на 8 котельных округа
РИА «Новости»
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Восемь котельных Солнечногорска запустили в работу, они набирают температуру, специалисты проверяют системы и точечно продолжают ремонтные работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Константин Михальков.

Чиновник рассказал о текущей ситуации по теплоснабжению в округе. По его словам, котельная «Выстрел» набирает температуру.

«Завтра специалисты ЦЖКУ планируют работы на ЦТП домов 53 корпуса 1,2,3,4 - это позволит нам повысить подачу тепла на эти корпуса. У дома 25 по Баранова специалисты ведут работы по наладке на трассе ГВС, для обеспечения циркуляции сделали технические отверстия - после стабилизации системы их заделают», - уточнил Михальков.

Аналогичная ситуация с температурой в котельной в Ложках. По словам жителей, в квартирах стало теплее.

Прошла стабилизация системы в котельной «Поваровка», в дома уже приходит вода 56 градусов. Завершены работы на котельной «Почтовая», устранены утечки на котельной «ГЭМЗ» - здесь температура на выходе достигла 64 градусов.

В котельной «Алабушево» по улице Калинина отопление подается, но подачу горячей воды остановили на время ремонта котла. Также специалисты «Газпром теплоэнерго» подключают блочно-модульную котельную. Котельную «ЦМИС» запустили после того, как специалисты «Мособлэнерго» восстановили подачу электричества.

Котельная «Набережная» выйдет на набор температуры после устранения утечек на трассе. При этом все котлы в работе, отметил глава округа.

«Сейчас для локализации утечки вынужденно перекрыли подачу отопления на дома улицы Сенежская, 25/22, 11 и улицы Безверхова, 17», - объяснил Михальков.

Ранее глава Солнечногорска сообщил, что котельная в Ложках работает в штатном режиме, хорошо набирая температуру.

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Солнечногорск Отопление

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