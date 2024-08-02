Около 300 женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания в Подмосковье
Восемь центров грудного вскармливания работают в подмосковных перинатальных центрах и роддомах. Там женщин обучают врачи, медсестры и другие специалисты.
По словам главы Минздрава региона Алексея Сапанюка, в таких центрах женщины могут получить бесплатную помощь и консультации специалистов по грудному вскармливанию.
«Здесь им расскажут о том, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье. Всего с момента открытия первого такого центра обучение прошли уже почти 300 женщин», - сказал он.
В этом году центры открыли в Видном, Наро-Фоминске, Балашихе и Одинцове.
Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно по ссылке.
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