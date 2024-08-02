02 августа 2024, 10:09

Около 300 женщин прошли обучение в центрах грудного вскармливания в Подмосковье

Медиасток.рф
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Восемь центров грудного вскармливания работают в подмосковных перинатальных центрах и роддомах. Там женщин обучают врачи, медсестры и другие специалисты.

По словам главы Минздрава региона Алексея Сапанюка, в таких центрах женщины могут получить бесплатную помощь и консультации специалистов по грудному вскармливанию.

«Здесь им расскажут о том, как обеспечить полноценное грудное вскармливание, избежать проблем, которые могут ему препятствовать, как заботиться о своем здоровье. Всего с момента открытия первого такого центра обучение прошли уже почти 300 женщин», - сказал он.

В этом году центры открыли в Видном, Наро-Фоминске, Балашихе и Одинцове.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно по ссылке.

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Больницы Врачи
02 августа 2024, 11:45
Жители Подмосковья 21 тысячу раз получили высокотехнологичную медпомощь за полгода
Медиасток.рф
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Бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощью с применением сложных или уникальных методов лечения могут получить жители Подмосковья. За полгода регион оплатил свыше 21 тысячи таких операций.

«Для лечения некоторых заболеваний необходимо применение сложных или даже уникальных методов лечения, и у наших жителей есть возможность ими воспользоваться. В этом году на оплату высокотехнологичной медицинской помощи жителям Московской области предусмотрено свыше 8,7 миллиарда рублей. За первое полугодие оплачено уже свыше 21 тысячи таких случаев на общую сумму порядка 4,6 миллиарда рублей», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Получить высокотехнологичную помощь можно в госпиталях и больницах Подмосковья. Здесь есть необходимое оборудование, которое постоянно обновляется, опытные врачи. Получить сложное лечение бесплатно можно при наличии показаний.

Если нужный вид помощи не включен в базовую программу ОМС, то направление передают в Министерство здравоохранения Московской области. Пациент также вправе самостоятельно подать документы. Это можно сделать в подмосковных МФЦ или с использованием портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи
02 августа 2024, 11:44
Школу в квартале «Римский» в Ленинском округе построят в 2025 году
Минстрой МО
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Школу на 1350 мест построят в поселке Развилка в Ленинском округе. Ее планируют открыть в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, школу возведут на территории жилого комплекса «Римский». Сейчас на объекте трудятся свыше 100 человек и три машины. Они монтируют коммуникации, обустраивают ливневую канализацию и ведут кровельные работы.

Площадь четырехэтажного здания составит около 20 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый и спортивные залы, библиотеку и другие помещения.

На территории построят стадион, а также детские игровые площадки. Там проведут озеленение и благоустройство.

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Школы Строительство Ленинский округ
02 августа 2024, 11:38
Александр Радин из Фрязина вошел в топ-100 лучших учителей Подмосковья
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Сто лучших учителей 2024 года получат денежную премию от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В их числе педагог Александр Радин из школы № 2 во Фрязине.

Александр Михайлович является учителем высшей квалификационной категории, в сфере образования он работает уже 18 лет. Он является судьей множества соревнований по робототехнике и соучредителем региональной ассоциации учителей робототехники.

Педагог проводит уроки с использованием нестандартных приемов и методов обучения с упором на практику. В основном это защита проектов, моделирование, опыты и исследования. В образовательном процессе его ученики активно используют мультимедийные ресурсы, базы данных и новейшее программное обеспечение.

Отметим, что воспитанники Радина участвовали во всероссийской олимпиаде школьников по технологии, региональном марафоне по разработке технических устройств «Хакатон», Московской областной олимпиаде по робототехнике, Российской робототехнической олимпиаде и Национальной технологической олимпиаде «Джуниор».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Фрязино
02 августа 2024, 11:14
Пруд в поселке Новая Ольховка очистят от мусора и водорослей
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В поселке Новая Ольховка началась очистка пруда от мусора, растительности и аварийных деревьев. Работы ведутся в рамках областной программы «100 прудов и озер».

Расчистка пруда поможет в восстановлении экосистемы и позволит создать комфортные условия для отдыха жителей на берегу. Работы проводят с помощью спецтехники. Сейчас началась санитарная очистка озера: уборка мусора, удаление камыша, обрезка аварийных деревьев. Все растительные остатки утилизируют.

«От населения могу сказать, что жители с нетерпением ожидают и искренне сопереживают, поскольку этот пруд находится в центре поселка. Его состояние вызывает беспокойство у людей, особенно тот факт, что он начал зарастать. Это служит показателем того, что ему необходимо помочь, восстановить водный оборот и обеспечить чистоту реки - все это взаимосвязано», - рассказала муниципальный депутат Альбина Красильникова.

Напомним, благодаря программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2021 года в регионе расчистили более 150 водоемов общей площадью более 700 гектаров. Эту работу планируют продлить до 2027 года.

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Наро-Фоминск Благоустройство

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