Около 300 тысяч тонн яровых культур собрали в Подмосковье с начала сезона
Сбор урожая завершается в Подмосковье. Яровые культуры высадили на площади более 94 гектаров, их сбор уже составил около 300 тысяч тонн.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, работы по сбору яровых уже выполнили на 90%.
«Валовый сбор составил порядка 300 тысяч тонн, что на 10 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность - 35,6 центнера на гектар», - сказал он.
Аграрии уже собрали более 147 тысяч тонн пшеницы, 133 тысячи тонн ячменя, 2,4 тысячи тонн яровой тритикале и 15,9 тысячи тонн овса.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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